신예 박준서·서빈, ‘이재욱 소속사’ 로그스튜디오 합류

신예 배우 박준서와 서빈이 로그스튜디오와 전속계약을 체결했다.

25일 로그스튜디오는 “무한한 잠재력이 내재된 신예 배우 박준서, 서빈과 전속계약을 맺었다”며 “두 배우가 다양한 작품에서 재능을 발휘하고, 차세대 배우로 성장할 수 있는 발판이 되어줄 수 있도록 최선을 다해 지원할 것”이라고 전했다.

박준서는 가방, 화장품 등 다양한 분야의 광고를 통해 얼굴을 알린 것은 물론, 단편 영화로 연기 경험을 쌓으며 탄탄한 기본기를 다져왔다. 눈길을 사로잡는 훈훈한 외모와 피지컬, 감각적인 연기력으로 자연스러운 몰입감을 선사할 것으로 기대를 모은다.

서빈 역시 한국예술종합학교 연극원 연기과 출신으로, 안정적인 연기력에 세련된 마스크까지 갖춰 다채로운 매력을 선보일 것으로 기대되는 배우다. 신선한 아우라로 작품에 생동감을 더할 서빈의 활약에 귀추가 주목된다.

로그스튜디오에는 이재욱, 채단비, 윤도건이 소속돼 있다. 박준서와 서빈은 로그스튜디오에서 배우로서 본격적인 도약에 나선다. 남다른 가능성과 뛰어난 역량을 지닌 기대주인 만큼, 아낌없는 지원 속에서 첫걸음을 뗄 이들의 연기 행보에 이목이 쏠린다.

