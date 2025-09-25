마인츠 훈련 복귀한 이재성, 복귀전 치르고 홍명보호 부름 받을까

훈련하는 이재성. 사진=마인츠 SNS 캡처

부상을 당했던 이재성(마인츠)이 훈련에 복귀했다. 복귀전을 치르고 홍명보호에 합류할 수 있을지 관심을 모은다.

25일 마인츠 공식 SNS에 따르면 이재성은 팀 훈련에 복귀했다. 마인츠가 공개한 사진을 보면 이재성은 밝은 모습으로 동료들과 훈련하고 있다.

이재성은 지난 7일 미국과의 A매치에 출전했으나 오른쪽 햄스트링에 가벼운 부상을 입었다. 결국 조기 해제됐다. 소속팀으로 돌아간 이재성은 재활에 매진했다.

이재성이 성공적인 복귀전과 함께 홍명보호에 합류할 수 있을지 관심이 쏠린다.

마인츠는 오는 27일 독일 마인츠 메바 아레나에서 도르트문트와 2025∼2026시즌 독일 분데스리가 5라운드 홈 경기를 치른다. 이재성이 이날 경기를 원활하게 소화하면 대표팀 소집 가능성도 커진다.

홍명보 감독은 오는 29일 10월 A매치 2연전에 나설 태극전사 명단을 발표한다. 홍명보호는 10월 10일 브라질, 14일 파라과이과 서울월드컵경기장에서 평가전을 치른다. 붙박이 2선 자원인 만큼 건강한 몸 상태만 확인되면 이재성은 소집될 수 있다.

센추리클럽(A매치 100경기) 가입도 가능해진다. 이재성은 통산 A매치 99경기 나서 센추리클럽 가입에 단 한 경기만 남겨두고 있다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

