쉼표 찍었던 김하성, 안타 재개… 워싱턴전 4타수 1안타

애틀랜타 김하성. 사진=AP/뉴시스

10경기 연속 안타 행진에 쉼표를 찍었던 김하성(애틀랜타 브레이브스)이 다시 안타를 생산했다.

김하성은 25일 미국 조지아주 애틀랜타의 트루이스트 파크에서 열린 2025 미국 메이저리그(MLB) 워싱턴 내셔널스와의 홈경기에 5번 타자 유격수로 선발 출전해 4타수 1안타를 기록했다. 시즌 타율 0.250(160타수 40안타)을 유지했다.

안타는 첫 타석에서 나왔다. 2회 말 1사 후 워싱턴 선발 앤드류 알바레스를 상대로 풀카운트 접전 끝에 중전 안타를 때렸다. 득점으로 이어지지 않았다. 후속 타자의 볼넷과 내야 땅볼로 3루를 밟았다. 2사 1, 3루에서 나초 알바레즈 주니어가 파울 뜬공으로 물러났다. 김하성은 나머지 세 타석에서 모두 범타에 머물렀다.

애틀랜타는 3-4로 패하며 10연승에 종지부를 찍었다. 애틀랜타 선발 브라이스 엘더는 7이닝 6피안타(2피홈런) 7탈삼진 3실점으로 호투했으나 승리와 인연을 맺지 못했다. 75승84패(승률 0.472)로 내셔널리그 동부지구 4위를 유지했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

