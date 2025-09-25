금메달 향해… 피겨 서민규, 주니어 그랑프리 5차 쇼트 1위

피겨 서민규. 사진=뉴시스

피겨스케이팅 남자 싱글 서민규(경신고)가 시즌 두 번째 금메달을 향해 순항했다. 주니어 그랑프리 5차 대회 쇼트프로그램 1위에 올랐다.

서민규는 24일 아제르바이잔 바쿠의 헤이다르 알리예프 스포츠 콤플렉스에서 열린 2025∼2026 국제빙상경기연맹(ISU) 피겨스케이팅 주니어 그랑프리 5차 대회 쇼트프로그램에서 기술점수(TES) 44.55점, 예술점수(PCS) 38.12점을 합쳐 82.67점을 써냈다. 2위에 오른 패트릭 블랙웰(미국·75.86점)을 6.81점 차로 따돌리고 1위에 이름을 올렸다.

올 시즌 두 번째 금메달을 노린다. 서민규는 지난달 주니어 그랑프리 2차 대회에서 개인 최고점(243.27점)으로 금메달을 따냈다.

첫 점프 과제인 트리플 악셀을 완벽하게 소화했다. 수행점수(GOE)를 2.40점 얻은 서민규는 트리플 루프, 체인지 풋 카멜 스핀, 체인지 풋 콤비네이션 스핀 등을 안정적으로 해냈다. 가산점 구간에서 시도한 트리플 플립-트리플 토루프 콤비네이션 스핀 등도 모두 완벽하게 해냈다. 7개 과제를 감점 없이 클린으로 마무리했다.

서민규는 현지시간 25일 오후 열리는 프리스케이팅에서 금메달에 도전한다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]