프로야구 KIA의 가을야구를 향한 희망가. 아직 끝나지 않았다.

벼랑 끝에서 한숨을 돌렸다. KIA는 24일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움과의 2025 신한 쏠뱅크 KBO리그 원정경기서 2-0으로 승리했다. 8위(63승 4무 71패) KIA는 가을야구 희망이 사라질 위기였다. ‘트래직 넘버’ 1만을 남겨두고 있었다. 다행히 키움을 꺾으면서 생명을 연장했다.

2선발 애덤 올러의 피칭이 빛났다. 올러(11승 6패)는 선발 마운드에 올라 6이닝 동안 볼넷 2개, 안타 단 1개만을 내주면서 무실점으로 막아냈다. 삼진은 무려 13개. 개인 한 경기 최다 탈삼진 신기록(종전 10개)이자 구단 역대 외국인 투수 한 경기 최다 탈삼진 타이기록이다. 앞서 2001년 9월6일 SK(현 SSG)전에서 게리 레스가 13개의 삼진을 잡아낸 바 있다.

불펜진도 올러가 닦아놓은 길따라 걸었다. 7회말 마운드를 이어받은 전상현과 8회말 등판한 조상우는 1이닝씩을 책임지며 키움의 추격 의지를 꺾었다. 전상현은 1이닝 1볼넷 2탈삼진 무실점, 조상우도 무실점으로 막았다. 9회말에 나선 마무리 정해영은 삼자범퇴로 키움에게 90번째 패배(47승4무)를 안겼다.

타선의 지원도 빛났다. 특히 내야수 오선우의 선제 솔로 홈런이 KIA의 흐름을 만들었다. 2회초 1사 주자 없는 상황에서 타석에서 키움 선발 하영민이 던진 2구째 시속 126㎞ 커브를 퍼 올려 우측 담장을 넘겼다. 이후 4회초에도 빛났다. 2사에서 우중간 안타를 때렸고 김호령의 우전 안타, 한준수의 우전 적시타에 홈을 밟았다. 3타수 2안타 1홈런 1타점 2득점으로 맹활약했다.

경기 종료 뒤 이범호 KIA 감독은 “올러의 호투를 칭찬해주고 싶다. 6이닝 동안 큰 위기 없이 상대 타선을 잘 막아줬다. 공격적인 투구가 인상 깊었다”다며 “전상현, 조상우, 정해영으로 이어진 필승 계투진도 안정감 있는 투구를 보여줬다”고 엄지를 치켜세웠다.

이어 “타선에서는 오선우가 결승 홈런 포함 2안타로 공격을 잘 이끌어줬고, 한준수 또한 투수 리드도 좋았고, 공격에서도 귀중한 적시타를 때려냈다”고 덧붙였다.

