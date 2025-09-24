안세영, 36분 만에 코리아오픈 첫판 완승… 시즌 8번째 우승 향해 출발

안세영. 사진=신화/뉴시스

36분이면 충분했다. 안세영(삼성생명)이 안방에서 열린 코리아오픈 첫 경기에서 완승을 거뒀다.

세계랭킹 1위 안세영은 24일 수원 실내체육관에서 열린 2025 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 슈퍼 500 코리아오픈 32강전에서 카루파테반 레차나(37위·말레이시아)를 2-0(21-14 21-9)으로 제압했다. 경기 시간은 36분에 불과했다.

이번에도 거침없었다. 안세영은 1세트 8-8에서 연속 4점을 뽑으며 분위기를 휘어잡았다. 레차나가 한 점을 만회하자 다시 4점을 몰아쳤다. 2세트는 더욱 압도적이었다. 3-4에서 내리 7점을 내며 사실상 승기를 잡았다.

거침없다. 안세영은 올해 말레이시아오픈을 시작으로 인도오픈과 오를레앙 마스터스, 전영오픈, 인도네시아오픈, 일본오픈에서 정상을 차지했다. 지난 21일에는 중국 마스터스 결승전에서 2연패를 달성하며 7번째 우승컵을 거머쥐었다.

안세영은 이번 대회 왕좌 탈환이자 세 번째 우승에 도전한다. 2022~2023년 2연패를 작성했으나 지난해에는 부상으로 참가하지 않았다.

세계 1위 김원호-서승재 조도 산뜻하게 출발했다. 고 웨이 쉠-최솔규(요넥스) 조를 38분 만에 2-0(21-15 21-14)으로 꺾고 16강에 올랐다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]