[내야외야] 삼성, 25일 '루키스데이' 진행…1라운더 이호범 시구

앞으로 삼성에서 활약할 아기 사자들이 팬들과 만남의 시간을 갖는다.

삼성은 25일 키움과의 홈경기를 ‘루키스데이’로 진행한다. 새롭게 팀에 합류할 2026년 신인 선수들이 이날 한자리에 모여 팬들에게 직접 인사하고 함께 즐거운 시간을 보낼 계획이다.

이날 신인 선수들은 작년에 이어 삼성물산 패션부문에서 제공한, 나폴리 클래식 감성을 모던하게 해석한 실루엣인 '갤럭시 GX 슈트'를 착용하고 행사에 참석한다.

갤럭시 GX 슈트는 뉴클래식 감성을 재해석한 실루엣으로 상·하체 근육이 발달한 운동선수들이 착용해도 세련된 테일러드(잘맞는 유려한) 핏을 유지할 수 있다. 삼성물산 패션부문이 이탈리아와 협업하여 개발된 양모만의 고유한 탄력성을 극대화한 4방향(4way) 스트레치 기능 소재를 사용해 활동성과 편안함이 뛰어난 제품이다.

이날 경기에 앞서 루키스 팬 사인회도 진행한다. 사인회는 사전 응모한 팬 50명(시즌권 회원 25명, 일반 회원 25명) 대상으로 진행되며 사인회 당첨자에게는 미니 글러브 키링도 함께 증정될 예정이다. 경기 시작 전 2026 신인 선수 전체가 그라운드에서 애국가를 부르고, 이후 1라운드 지명선수인 이호범이 시구를 진행할 계획이다.

