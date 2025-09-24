홍진경, 올백 헤어 변신…가을 레이어드룩과 날씬한 몸매로 시선 집중

모델 겸 방송인 홍진경. 사진 = 홍진경 SNS 계정

모델 겸 방송인 홍진경이 새로운 헤어스타일과 패션으로 근황을 전했다.

홍진경은 24일 자신의 SNS에 “쌀쌀한 계절이 왔네요. 레이어드룩 하려면 슬림해야겠죠?”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 홍진경은 목폴라에 스트라이프 티셔츠를 레이어드하고 반바지를 매치한 스포티한 가을 패션을 선보였다.

슈퍼모델 출신답게 환한 미소와 자연스러운 모습으로 마치 화보를 연상시키는 분위기를 자아냈다. 특히 그동안 짧은 헤어스타일을 유지해온 홍진경은 이날 올백으로 머리를 묶은 새로운 스타일로 눈길을 끌었다.

한편, 홍진경은 2003년 5세 연상의 사업가와 결혼해 슬하에 딸 라엘 양을 두었으나 최근 결혼 22년 만에 이혼 소식을 전했다. 그는 “라엘이도 너무 잘 지내고 있고 라엘이 아빠랑도 잘 지내고 있다”며 “우리가 이제 비로소 남이 되어서야 진짜 우정을 되찾은 게 안타까운데 잘 지내고 있다. 나한테 너무 좋은 오빠다. 집에도 자주 오고 사돈끼리도 여전히 잘 만난다”며 가족 간의 돈독한 관계를 전했다.

