“금스타 가고 ‘부세미’ 온다”…ENA 월화극 성공계보 이어지나 [SW시선]

지니TV 오리지널·ENA 월화드라마의 성공 계보를 이어갈 새로운 주인공이 등장한다.

엄정화 주연 ‘금쪽같은 내 스타’가 매회 화제를 몰며 마지막회 자체 최고인 전국 4.3% 수도권 3.9%(닐슨 코리아 유료가구 기준)를 기록, 2025년 ENA 월화드라마 최고시청률을 경신하며 유종의 미를 거뒀다. 이제 전여빈이 '착한 여자 부세미'로 그 성공 바톤을 이어받을 수 있을지 주목된다.

오는 29일 밤 10시 첫방송을 앞둔 '착한 여자 부세미'는 전여빈의 생애 첫 타이틀롤이라는 의미와 더불어, ENA 월화 드라마의 흥행 공식을 입증할 테스트 베드가 될 전망이다.

◆ENA 월화의 '성공공식' - 봉청자에서 부세미로

'금쪽같은 내 스타'에서 엄정화가 연기한 톱스타 봉청자는 ENA 월화 시간대를 완전히 사로잡았다. 로맨스, 코믹, 액션을 넘나들며 매회 화제성을 독차지, 안방극장을 설렘과 웃음으로 물들였다. 톱스타 ‘임세라’에서 한순간에 25년간의 기억을 잃은 ‘봉청자’가 되어버린 엄정화의 눈물겨운 컴백쇼가 극에 생기를 불어넣었다면 이제 그 성공 공식을 전여빈의 ‘착한 여자 부세미’가 이어받는다.

전여빈이 맡은 김영란은 흙수저 여자 경호원에서 세상에 없을 완벽한 여자 부세미로 변신하는 이중적 캐릭터다. 거친 삶을 살아온 탓에 얼굴에 생기와 웃음기라곤 찾아볼 수 없던 김영란이 부세미라는 새 이름을 얻어 180도 다른 삶에 발을 들이게 된다는 극적 설정으로 또 한 번 안방극장을 휘몰아칠 것으로 예상된다.

◆엄정화♥송승헌 -> 다음은 전여빈♥진영

‘금쪽같은 내 스타’ 성공 비결 중 하나는 바로 주연 배우들 간의 강력한 로맨스 케미다. 엄정화(봉청자)를 지키기 위해 ‘위장잠입 매니저’로 변신한 송승헌(독고철)의 25년 순애보에 시청자들의 설렘 지수가 높아졌다면 이번에는 전여빈과 진영이 그 바톤을 이어받는 것. 엄정화 곁에 송승헌이라는 든든한 버팀목이 있었다면, 이번에는 전여빈 옆에 진영이 함께한다.

무창 마을에서 딸기도 키우고 아들도 키우고 있는 싱글 대디로 분한 진영의 캐스팅 이유에 박유영 감독이 “"진영이 연기하는 전동민은 '에겐남'에 가깝지만 가끔은 '테토남'스러운 모습이 나올 때가 있다. 내가 '테겐남'이라고 농담으로 불렀다. 그런 모습을 진영만이 표현할 수 있었다"라고 칭찬을 아끼지 않았던 만큼, 두 사람이 펼칠 로맨스 연기와 탄탄한 케미스트리가 기대된다.

◆“우영우 넘겠다” 이유있는 자신감 될까

분위기는 기대 이상이다. 박유영 감독은 "입소문을 잘 타 시청률 10%를 가보고 싶다"고 밝혔으며, 장윤주는 더 나아가 "'우영우'를 이기고 싶다"며 남다른 포부를 드러냈다. 주현영은 "'부세미' 팀의 케미와 호흡이 '우영우'보다 더하면 더했지 덜하지 않다"며 팀워크에 대한 자신감을 보였고, 전여빈은 "부끄럽지 않은 추석 선물 세트로 내놓을 것"이라며 시청자들에게 확신을 전했다.

착한 여자 부세미'는 인생 리셋까지 카운트다운 3개월, 한 방을 꿈꾸며 시한부 재벌 회장과 계약 결혼을 감행한 흙수저 여자 경호원이 막대한 유산을 노리는 이들을 피해 3개월 간 신분을 바꾸고 살아남아야 하는 범죄 로맨스 드라마다.

'금쪽같은 내 스타'의 시청률과 화제성을 '착한여자 부세미'가 어떻게 이어받을지 그리고 전여빈이라는 새로운 주연 배우의 탄생이 ENA 월화 드라마에 또 다른 활력을 불어넣을 수 있을지 기대된다.

