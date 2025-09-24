안혜경, 결혼 2주년 맞아 달달한 투샷 공개…“점점 닮아가는 우리”

기상캐스터 출신 방송인 안혜경이 결혼 2주년을 맞아 근황을 전했다. 사진 = 안혜경 SNS 계정

기상캐스터 출신 방송인 안혜경이 결혼 2주년을 맞아 근황을 전했다.

안혜경은 24일 자신의 SNS에 “벌써 2년. 점점 닮아가는 우리”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 웨딩드레스를 입은 과거 사진과 함께, 남편과 함께 식사를 즐기는 현재의 모습이 담겼다.

사진 = 안혜경 SNS 계정

특히 남편의 얼굴이 사진을 통해 자연스럽게 공개되며 눈길을 끌었다. 사진 속 두 사람은 식당에서 편안한 차림으로 오붓한 시간을 보내며 여전히 신혼 같은 분위기를 자아냈다.

한편, 안혜경은 2023년 9월 24일 동갑내기 촬영감독 송요훈과 결혼했다. 당시 결혼식 사회는 드라마 ‘빈센조'를 통해 인연을 맺은 배우 송중기가 맡아 화제를 모았다.

결혼 전 안혜경은 "비연예인인 예비신랑과 1년여간의 교제 끝에 서로 인생의 동반자가 되기로 약속했다”며 “나의 부족하고 모난 부분도 스스럼없이 채워주는 마음이 참 이쁘고, 무엇보다 자기 일을 좋아하고 최선을 다하는 멋진 모습에 반해 인연을 맺게 됐다. 서로 존중하고 배려하는 마음이 결혼까지 만들어주게 된 것 같다. 늦게 만난 만큼 더 즐겁고 행복하게 잘 살겠다”고 밝힌 바 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

