‘전곡 타이틀곡’ 코스모시, ‘디 앤드’로 컴백 신호탄

글로벌 걸그룹 코스모시(cosmosy)가 본격적인 서사의 신호탄을 쏘아 올렸다.

코스모시는 24일 오후 6시 전 세계 온라인 음원사이트를 통해 첫 번째 미니앨범 ‘the a(e)nd(디 앤드)’를 공개한다.

‘the a(e)nd’에는 지난 7월 선공개됐던 ‘BabyDon’tCry=BreakingTheLove(베이비돈크라이=브레이킹더러브)’를 비롯해 ‘HIGH=LOVE(하이 러브)’, ‘Princess=Kiss(프린세스 키스)’, ‘zigy=zigy(지기지기)’, ‘Lucky=One(럭키 원)’, ‘end=and (outro)(엔드앤드)’까지 총 여섯 곡이 담긴다. 아웃트로를 제외한 모든 트랙이 타이틀로 구성되는 만큼, 코스모시만의 파격적인 시도가 돋보이는 앨범으로 탄생했다.

코스모시는 이번 앨범을 통해 독창적인 세계관은 물론, 이들의 음악적 정체성을 입체적으로 보여주고자 한다. 단순한 종결이 아닌, 새로운 세계로 향하는 ‘문(Gate)’을 상징하는 앨범 속 갈등과 성장을 그려내며 리스너들에게 코스모시만의 강렬한 개성과 스토리텔링을 선보일 전망이다.

앞서 코스모시는 ‘다이어트 비디오 형식’으로 제작된 신선한 하이라이트 메들리 비디오를 오픈하고 팬들과 만날 준비를 모두 마쳤다. 특히 함께 공개된 다채로운 숏폼 콘텐츠들은 ‘밈(meme·온라인 유행어)’ 요소를 녹인 감각적인 연출과 높은 퀄리티를 자랑, 베일을 벗을 ‘the a(e)nd’를 향한 기대감을 한껏 높이고 있다.

발매와 동시에 코스모시는 같은 날 오후 8시 공식 인스타그램 채널에서 라이브 방송도 진행한다. 이들은 팬들과 직접 소통하며 ‘the a(e)nd’ 발매에 대한 소회를 나눌 뿐만 아니라, 국내 음악방송 출연 및 팬사인회 등 활발한 활동으로 팬들과의 만남을 이어갈 계획이다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

