유희열, 표절 논란 후 3년 만에 공식 복귀…정태영 부회장과 토크쇼 나서

가수 겸 프로듀서 유희열이 약 3년 만에 모습을 드러냈다.

정태영 현대카드 부회장은 24일 자신의 SNS에 “유희열님과 문화와 개인사를 포함해 두루두루 이야기했던 다빈치 모텔에서의 90분 토크쇼”라며, 유희열과 함께한 사진을 공개했다. 그는 “무대에 입장하기 전에는 잠시 인생을 쭉 돌아보는 정적과 무거운 긴장감으로 말이 별로 없었다. 카메오 출연해서 분위기를 더욱 밝게 해주신 조세호님께 감사드린다”고 덧붙였다.

유희열이 정 부회장과 함께 앉아서 담소를 나누고 있다. 사진 = 정태영 부회장 SNS 계정

앞서 현대카드는 20일 서울 이태원에서 열린 ‘다빈치모텔’ 행사에서 정 부회장과 유희열의 토크 세션을 마련했다. 유희열이 공식 석상에 모습을 드러낸 것은 2022년 표절 논란 이후 처음이다.

유희열은 2022년, 일본 작곡가 류이치 사카모토의 곡과 유사하다는 지적을 받은 뒤 모든 방송 활동을 중단한 바 있다.

행사에서 정 부회장은 “(유희열에) 전화해서 ‘언제까지 이렇게 숨어서 지낼 거냐’라고 말했다”며 그의 복귀를 표했다.

이에 유희열은 “그(논란) 이후에 단 한 번도 제 속마음을 이야기하지 않았다”며 “팩트의 영역과 인식의 영역이 있는데 이 얘기를 하려면 너무 길어서 이야기로 할 건 아니었다. 세상에는 나의 힘으로 될 수 없는 일들이 너무 여러 가지 있었다”며 조심스러운 심경을 드러냈다.

한편, 유희열은 지난 4월 MBC 라디오 ‘배철수 음악캠프’에서 스페셜 DJ로 잠시 복귀한 바 있다.

