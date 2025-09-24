[공식] 이진호 소속사 “음주운전 맞다, 법적 처분 이행할 것”

개그맨 이진호. 뉴시스

개그맨 이진호의 소속사인 SM C&C 측이 이진호의 음주운전 적발 사실에 대해 인정했다.

SM C&C는 24일 공식입장을 통해 “불미스러운 일로 공식입장을 전달드리게 되어 대단히 송구스럽고, 죄송한 마음”이라고 밝혔다.

이어 “이진호 본인에게 확인한 결과 금일 새벽 음주운전을 했다고 한다”며 “적발 당시 관할 경찰서에서 요구한 조사를 마쳤으며, 처분을 기다리고 있는 상황”이라고 설명했다.

그러면서 “이진호는 이번 일에 대해 일말의 변명과 핑계 없이 자신의 잘못이라 생각하며 깊이 반성하고 있다. 소속사 역시 책임을 통감하며, 이진호가 처분을 성실히 이행하고 법적조치를 받을 수 있도록 하겠다”고 전했다.

앞서 이날 경기 양평경찰서는 오전 3시쯤 인천에서 경기 양평군까지 100km가량을 음주 운전한 이진호를 적발해 조사를 벌이고 있다고 밝혔다. 당시 혈중알코올농도는 0.11%로, 면허 취소 수준으로 알려졌다. 경찰은 채혈측정 결과를 기다리고 있으며 추가 조사를 진행하겠다고 했다.

이진호는 지난해 불법 도박으로 한차례 물의를 빚은 바 있다. 그는 2024년 10월 자신의 SNS를 통해 불법 도박 사실을 고백했다. “인터넷 불법 도박을 했으며 현재 감당하기 힘든 빚을 지고 있다”고 밝혔다. 이에 따라 그는 출연 중이던 아는 형님(JTBC)에서 하차했으며, 불법도박 및 채무 혐의로 수사를 받아왔다.

[다음은 SM C&C 입장 전문] 안녕하세요. 먼저 불미스러운 일로 공식입장을 전달드리게 되어 대단히 송구스럽고, 죄송한 마음입니다. 이진호 본인에게 확인한 결과 금일 새벽 음주운전을 하였다고 합니다. 적발 당시 관할 경찰서에서 요구한 조사를 마쳤으며, 처분을 기다리고 있는 상황입니다. 이진호는 이번 일에 대해 일말의 변명과 핑계 없이 자신의 잘못이라 생각하며 깊이 반성하고 있습니다. 소속사 역시 책임을 통감하며, 이진호가 처분을 성실히 이행하고 법적조치를 받을 수 있도록 하겠습니다. 다시 한 번 심려를 끼쳐 드리게 되어 진심으로 사죄드립니다.

