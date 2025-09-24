‘불법 도박’ 이진호, 이번엔 음주운전…소속사 “확인 중”

개그맨 이진호. 뉴시스

불법 도박 혐의로 수사를 받고 있는 개그맨 이진호가 음주 운전을 하다 적발됐다.

24일 경찰 등에 따르면 경기 양평경찰서는 이날 오전 3시쯤 인천에서 경기 양평군까지 100km가량을 음주 운전한 이진호를 적발해 조사를 벌이고 있다. 당시 그의 혈중알코올농도는 0.11%로 알려졌다. 면허 취소 수준이다.

경찰은 현재 이진호를 귀가시켰고, 추가 조사를 진행할 방침이다. 또한 이진호의 요구에 따라 채혈측정을 진행한 후 결과를 기다리고 있다.

이와 관련 이진호의 소속사 SM C&C 관계자는 “해당 건과 관련해 확인 중”이라고 전했다.

앞서 이진호는 지난해 10월 자신의 SNS를 통해 불법 도박 사실을 고백해 충격을 안긴 바 있다. 당시 그는 “인터넷 불법 도박을 했으며 현재 감당하기 힘든 빚을 지고 있다”고 밝혔다. 이에 따라 그는 출연 중이던 아는 형님(JTBC)에서 하차했으며, 불법도박 및 채무 혐의로 수사를 받아왔다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]