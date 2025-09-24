‘폭군의 셰프’, 넷플릭스 비영어권 시리즈 2주 연속 글로벌 1위

tvN 드라마 ‘폭군의 셰프’가 글로벌 시청자들까지 사로잡았다. 사진 = 넷플릭스

24일 넷플릭스 공식 사이트 ‘투둠’에 따르면, tvN 토일드라마 ‘폭군의 셰프’의 지난주 시청수(시청 시간을 러닝타임으로 나눈 값) 650만을 기록, 비영어권 TV 시리즈 글로벌 톱10 부문 1위에 올랐다. 2주 연속 1위를 기록한 것은 tvN 드라마 중 최초다.

국가별로는 페루, 베네수엘라, 일본, 사우디아라비아 등 23개국에서 1위를 차지하며 세계적 인기를 입증했다.

CJ ENM 콘텐츠유통 담당자는 “‘폭군의 셰프’는 월드스타 임윤아와 라이징스타 이채민 배우의 파급력과 함께 적절하게 버무려진 로맨스와 코미디 요소, 그리고 타임슬립이라는 판타지와 역사적 배경이 주는 시각적 매력이 익숙하면서도 새로운 재미를 선사하며 글로벌 시장에서도 호평받고 있다”고 전했다.

한편 ‘폭군의 셰프’는 현대의 셰프 연지영(임윤아)이 조선시대에 떨어지면서 미식가인 폭군 이헌(이채민)에게 매일 새로운 음식을 선보이는 이야기를 담은 판타지 사극이다. 현재 종영까지 단 2회만을 남겨두고 있으며, 매주 토·일 밤 9시 10분 tvN에서 방송된다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

