유기견 돕는 ‘리홈플리마켓’ 개최… “매달 마지막 토요일, 동탄 타임테라스에서 만나요”

유기견 후원을 위한 ‘리홈플리마켓’ 포스터. 도그어스플래닛 제공

반려견복합공간 도그어스플래닛이 유기견 후원을 위한 나눔축제 ‘리홈 플리마켓’을 연다고 24일 밝혔다. 단순 장터를 넘어 기부와 체험, 문화가 어우러진 펫페어로 반려가족을 초대한다.

오는 27일부터 6개월간 매달 마지막주 토요일 경기 화성시의 동탄 타임테라스에서 열리는 이번 행사는 도그어스플래닛의 유기견 입양 캠페인 ‘리홈(RE HOME)’에 동참하는 등 유기견 후원에 앞장선 반려동물 기업·브랜드가 참여한다.

경방 타임테라스의 후원 아래 네츄럴코어, 슈퍼마이펫, BYC 개리야스, 힐스, 펫팔, 이지세이프 펫, 포인더오즈, 유어뱃, 자만츄, 퍼리타운, 버디벨트, 츄스데이, 노스웨스트내추럴, 내츄럴발란스, 닥터독, 하울팟, 보노몽, 위버틀러즈, 더펫, 견슐랭, 도그클리닉, 삼성화재 펫보험 등이 참여해 각자 용품과 서비스를 알린다.

아울러 반려견 훈련사 김효진 도그어스플래닛 대표의 토크 콘서트, 이태형 수의사의 반려동물 건강 상담, MC딩동의 개크리에이션 쇼, 반려동물 운세를 볼 수 있는 펫타로 등 다양한 프로그램이 마련됐다. 슈퍼모델 입상자 모임 ‘아름회’도 함께한다. 슈퍼모델 출신인 김 대표의 특별한 인맥이다.

이번 행사의 수익금은 유기견 구조 및 치료비, 수술비로 활용된다. 김 대표는 “리홈 플리마켓은 반려가족 문화의 장이자 유기견 보호라는 사회적 가치를 품은 행사”라며 “시민들의 많은 관심과 참여가 유기견들에게 큰 힘이 될 수 있다”고 말했다.

박재림 기자 jamie@segye.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]