축구로 하나 되는 안산그리너스FC, ‘2025 K리그 플레이원컵’ 출전

사진=안산그리너스FC 제공

프로축구 K리그2 안산그리너스FC가 발달장애인·비장애인 통합 축구 대회 ‘2025 K리그 플레이원컵(PlayONE CUP, 이하 플레이원컵)’에 출전한다.

플레이원컵은 발달장애인과 비장애인 선수가 한 팀을 이뤄 뛰는 통합 축구 대회다. 올해 대회는 오는 26일부터 28일까지 2박 3일간 제천 축구센터에서 개최되며, 12개 팀이 출전해 기량을 겨룬다.

안산대학교 에이블자립학과 소속 발달장애인 선수 10명, 레저스포츠케어과 소속 파트너 선수 10명으로 구성된 안산그리너스FC 해피너스(이하 해피너스)는 지난 5월 창단 이후 매주 정기 훈련을 이어오며 팀워크와 호흡을 다져왔다.

안산 김정택 단장은 “해피너스 선수단이 이번 대회를 통해 축구를 통한 성취감은 물론, 함께 어우러지는 기쁨을 마음껏 느끼길 바란다”며 “구단은 앞으로도 지역사회와 함께할 수 있는 다양한 활동을 통해 ’시민이 행복한 구단’이라는 모토를 실현해 나가겠다”고 전했다.

스페셜 선수(발달장애인) 주장 박세환은 “함께한 열정과 노력으로 승리에 다가가겠다”고 각오를 전했다. 파트너 선수(비장애인) 주장 유희석은 “구단 대표해 출전하게 되어 영광이며, 모두 하나 되어 좋은 성적을 거두겠다”고 말했다.

한편, 안산은 지난 ‘2025 K리그 퀸컵’ 참가에 이어 이번 ‘플레이원컵’ 출전을 통해 건강한 스포츠 문화 확산과 축구 저변 확대에 앞장설 계획이다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]