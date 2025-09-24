박진영 위원장 대중문화위, 10월 1일 출범…스키즈·르세라핌 공연 마련

JYP엔터테인먼트 박진영 대표. 사진 = 뉴시스

JYP엔터테인먼트 박진영 대표 프로듀서가 공동위원장으로 참여하는 대통령 직속 대중문화교류위원회가 오는 10월 1일 공식 출범한다.

이재명 대통령은 24일 자신의 SNS 통해 “우리 대중문화의 세계적 도약과 발전을 든든히 뒷받침할 대중문화교류위원회가 힘차게 첫발을 내딛는다”며, 국민 270명을 출범식에 초청한다고 밝혔다.

이 대통령은 “K팝, K드라마, K무비, K게임 등 자랑스러운 우리 대중문화가 세계 무대의 중심에 우뚝 설 것”이라며 “이 특별한 시작을 국민과 함께하고자 한다”고 전했다.

사진 = 이재명 대통령 SNS 계정

출범식은 축제 형식으로 진행되며, 이 대통령은 “세계적으로 큰 사랑을 받는 K팝 그룹 스트레이 키즈와 르세라핌이 특별 공연을 선보인다”며 “K컬처의 새로운 시대가 펼쳐지는 순간을 함께 기념해 주시길 바란다”고 덧붙였다.

대중문화교류위원회는 문화산업계 주요 인사와 함께 민관 협력을 강화하고 네트워크를 확장하기 위해 신설됐다. 이 대통령은 “문화산업의 기반을 튼튼히 다지고, 대한민국을 글로벌 문화강국으로 이끄는 데 기여할 것”이라고 밝혔다.

출범식 참가 신청은 이날 오후 4시부터 네이버 폼을 통해 가능하며, 좌석 수가 제한돼 선착순으로 선정된다.

한편, 이 대통령은 지난 9일 위원회를 신설하면서 공동위원장으로 박진영 JYP엔터테인먼트 대표 프로듀서를 발탁했으며, 최휘영 문화체육관광부 장관과 함께 위원회를 이끌 예정이다.

