“훔쳐보고 생트집”…서경덕 교수, ‘북극성’ 전지현 대사 논란에 분노

디즈니+ 드라마 ‘북극성’ 에서 배우 전지현의 대사가 중국 누리꾼 사이에서 논란을 일으키자, 서경덕 성신여대 교수가 이에 대해 강하게 비판했다.
서 교수는 24일 자신의 SNS를 통해 “디즈니플러스 오리지널 ‘북극성’ 속 배우 전지현의 대사로 인해 한중 누리꾼들이 또 설전을 벌이고 있다”며 이번 논란에 대한 입장을 밝혔다.
그는 “중국 누리꾼들이 드라마를 보고 드라마에 대한 각자의 의견을 표출하는 건 자유지만, 디즈니플러스는 넷플릭스와 마찬가지로 중국 내 서비스가 되지 않고 있기에 또 훔쳐봤다는 것이 들통나고 말았다”고 지적했다. 이어“자신들은 남의 콘텐츠를 먼저 도둑질했으면서 어떠한 부끄러움도 없이 생트집만 잡고 있는 꼴”이라고 강하게 비판했다.
또한 서 교수는 “중국 누리꾼들이 대사의 문제제기를 하고자 했다면, 해당 대사를 내보낸 제작사나 디즈니플러스 측에 항의하는 게 맞다”며 “그야말로 한국 콘텐츠가 전 세계에서 주목을 받다 보니 중국 누리꾼들이 큰 두려움을 느끼나 봅니다. 그냥 물불 안 가리고 K콘텐츠 ‘흠집내기’에만 열을 올리고 있다”고 덧붙였다.
앞서 ‘북극성’에서는 “중국은 왜 전쟁을 선호할까요. 핵폭탄이 접경 지대에 떨어질 수도 있는데”라는 대사가 등장해, 중국 현지 누리꾼들로부터 ‘중국을 모욕했다’는 반발을 불러일으켰다. 이 여파로 전지현이 모델로 활동 중인 일부 중국 광고가 중단되며 논란이 커졌다.
이에 대해 전지현 측은 “중국 브랜드 광고 촬영 취소는 북극성 공개 이전에 이미 조율된 사안으로 작품과 무관하다"고 해명했다.
