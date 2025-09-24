이랜드, ‘팝업 메카’ 성수서 ‘프로스포츠 최초’ 무신사 팝업스토어 마쳐

사진=서울 이랜드 FC 제공

프로축구 K리그2 서울 이랜드 FC가 ‘팝업의 성지’ 성수동에서 진행한 무신사 콜라보 팝업스토어를 성공적으로 마쳤다.

이랜드는 지난 19일부터 21일까지 서울 성동구에 무신사 스페이스 성수 3에서 구단 최초의 팝업스토어를 열고 500여 명의 팬들과 특별한 시간을 가졌다.

국내 프로스포츠 구단이 무신사와 협업해 팝업스토어를 개최한 것은 이번이 처음이다. 성수동이라는 상징적인 공간에서 축구단이 새로운 도전을 시도했다는 점에서 의미가 크다.

이번 팝업스토어에서는 무신사와 협업한 ▲풋볼 티셔츠 ▲야구 저지 ▲바람막이 ▲피스테 등 의류 4종이 최초 공개됐다. 스포츠 유니폼과 일상복을 결합한 블록코어 컬렉션을 통해 스포츠와 패션의 경계를 허물며 주목받았다.

협업 제품은 무신사 온라인 스토어에서도 동시에 공개됐다. 일부 품목은 오픈 직후 조기 품절됐다. 무신사 앱 스포츠/레저 카테고리 판매 순위 10위권에 오르는 등 뜨거운 반응을 얻었다.

팝업스토어 마지막 날에는 국가대표 출신 골키퍼 구성윤과 전년도 K리그2 영플레이어상 수상자 서재민이 팬사인회에 나서 현장의 열기를 더했다.

구성윤과 서재민을 포함한 선수단이 직접 촬영에 참여한 ‘One Drop, One Moment(단 한 방울의 땀, 단 하나의 순간)’ 콘셉트 화보도 큰 호응을 얻었다. 득점 후 팬을 향해 달려가는 골 세리머니 장면을 연출하며 팬과 하나되는 순간이라는 메시지를 전했다. 총 6종으로 제작된 화보 포스터는 구매 고객에게 선착순 배포됐다.

구성윤은 “축구팀이 단순히 축구만 한다는 인식에서 벗어나 팬들과 다양한 방식으로 소통할 수 있어 뜻깊었다. 화보 결과물도 잘 나와서 만족스럽다. 실제 경기장에서도 사진과 같은 환호의 장면들을 많이 연출할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

서재민은 “처음 화보 촬영에 참여했는데 색다른 경험이었고 팝업스토어에서 팬분들을 직접 만나 즐거웠다. 좋아해 주신 만큼 경기장에서 보답할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

팬들의 반응도 뜨거웠다. 10년째 구단을 응원해 온 팬 박설연 씨는 “협업 제품 4종을 모두 구매했다. 지난 10년간 팀이 많이 성장해 이제는 인기 구단들만 한다는 팝업스토어를 열게 된 것이 감격스럽다”고 전했다.

무신사 관계자는 “여러 협업을 진행했지만 이처럼 공간 구성을 잘한 사례는 처음이었다. 화보도 구단에서 직접 높은 퀄리티로 제작해 만족도가 높았다. 추후 또 팝업스토어를 함께하고 싶다”고 밝혔다.

이랜드 관계자는 “프로스포츠 최초의 무신사 팝업스토어를 성수동에서 성공적으로 개최하게 돼 기쁘다. 앞으로도 새로운 시도를 통해 팬들에게 더 가까이 다가가고 다양한 즐거움을 선사할 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]