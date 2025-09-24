플레이스테이션 공식 판매점 PlayShop, EA SPORTS FC™ 26 출시 기념 팝업스토어 ‘풋볼 페스티벌’ 오픈

EA SPORTS FC 26 출시 기념, ‘풋볼 페스티벌’ 팝업스토어 운영. 사진=플레이샵

EA SPORTS FCTM 26(이하 FC 26)의 정식 출시를 기념해, 플레이스테이션 공식 판매점 PlayShop이 Electronic Arts Korea, K리그와 함께 서울 용산 아이파크몰 3층 도파민스테이션 팝업존에서 ‘풋볼 페스티벌’ 팝업스토어를 운영한다고 24일 밝혔다.

이번 팝업스토어에서는 ‘풋볼 페스티벌’을 콘셉트로 축구 팬과 게이머 모두를 위한 다채로운 라이프스타일 콘텐츠를 선보인다.

먼저, FC 26을 체험할 수 있는 ‘FC 26 체험존’과 ‘풋볼 라이프스타일 룸’을 운영한다. ‘FC 26 체험존’에서는 플레이스테이션 5와 PC를 통해 ‘킥오프 모드(Kick Off Mode)’를 즐길 수 있으며 소파가 마련된 ‘풋볼 라이프스타일 룸’에서는 친구들과 함께 플레이하며 집에서 게임하는 듯한 편안한 경험을 제공한다.

한정 굿즈와 할인 혜택도 풍성하게 준비했다. 행사 기간 동안 플레이스테이션 5 본체와 주변기기를 특별가로 구매할 수 있으며, EA SPORTS FCTM 26 타이틀도 현장에서 판매된다. K리그와 주토피아가 협업한 굿즈 20여 종도 단독 공개된다. 트레이닝복, 모자, 인형, 키링 등 인기 캐릭터 ‘닉’과 ‘주디’를 활용한 다양한 아이템을 한정 수량 만날 수 있다.

팬들과의 소통을 위한 ‘팬밋업 이벤트’도 진행된다. EA SPORTS FC 26 공식 해설위원 임형철, e스포츠 아나운서 윤수빈이 현장을 찾아 팬들과 특별한 시간을 함께할 예정이다. 팬 사인회는 9월 27일과 28일 양일간 사전 예약자를 대상으로 운영된다.

이번 팝업스토어는 오는 9월 26일부터 28일까지 단 3일간 운영되며, 축구와 게임을 사랑하는 팬들에게 FC 26을 다채롭게 경험할 수 있는 특별한 기회를 선사할 예정이다.

한편, EA SPORTS FC™ 26은 9월 27일 정식 발매되며, PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Amazon Luna, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 플랫폼에서 만나볼 수 있다.

황지혜 기자

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]