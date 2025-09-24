가을 낭만을 두배로, 와인과 위스키가 1+1… 더 시에나 라운지 청담

더 시에나 라운지 청담은 11월 30일까지 진행되는 가을 프로모션을 진행한다고 밝혔다. 프로모션은 프리미엄 위스키와 와인을 한잔 더 제공하는 1+1 혜택이다.

더 시에나 라운지 청담 관계자는 "고급스러운 인테리어와 품격 높은 음식과 와인을 선호하는 젊은 세대에게 ‘연인과 데이트하기 최고 좋은 와인바 & 다이닝’으로 손꼽히는 복합문화공간"이라고 소개했다.

특히 지하 1층에 위치한 와인바 비노탭 시에나에서는 소믈리에가 직접 선정한 오늘의 와인을 주문하면 동일한 와인을 한 잔 더 즐길 수 있는 와인 1+1 이벤트가 열린다. 매일 바뀌는 소믈리에 선정 와인에는 ‘1+1’ 스티커가 부착돼 있어 동일한 와인을 한잔 더 합리적인 가격으로 즐길 수 있다.

비노 탭 시에나는 전문 소물리에의 추천을 받아 와인을 100ml 단위의 글라스로 한잔씩결제하며 즐길 수 있는 와인 테이스팅 바로 가성비 와인부터 최고가 명품 프리미엄 와인까지 다양하게 구비되어 있어 와인 애호가들에게 꾸준히 사랑받고 있는 공간이다.

또, 5층 루프탑 바 디아만테에서는 세계적으로 인지도가 높은 프리미엄 위스키 12종을 한잔 더 마실 수 있는 1+1 프로모션을 진행해 평소 접하기 어려운 다양한 위스키를 합리적인 가격으로 경험할 수 있다.

더 시에나 라운지 청담 관계자는 “고객들이 와인과 위스키를 각각 다른 분위기의 공간에서 1+1 혜택으로 경험할 수 있도록 마련한 시즌 한정 이벤트”라며 “낮에는 비노탭 시에나에서 풍부한 와인의 경험을, 밤에는 루프탑 바 디아만테에서 가을밤의 정취와 여유를 만끽하며 배가 되는 위스키의 깊이를 느껴보길 바란다”고 전했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

