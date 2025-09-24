대한줄기세포치료학회-BKD, 재생의료 발전 위한 업무협약 체결

대한줄기세포치료학회와 BKD 주식회사가 줄기세포 및 면역세포 분야에서 재생의료의 학술적·산업적 발전을 위해 손잡았다. 양측은 최근 업무협약(MOU)을 맺고 임상 연구, 치료기술 고도화, 의료인 교육, 글로벌 시장 진출 등 다방면에서 협력하기로 했다.

이번 협약은 줄기세포와 면역세포를 활용한 재생의료가 단순한 연구 단계에 머무르지 않고 실제 임상 현장에서 안전하고 효과적으로 활용될 수 있도록 기반을 다지기 위한 것이다. 학회와 회사는 공익적 가치 실현과 산업 생태계 확장을 동시에 달성한다는 목표를 세웠다.

세부 협력 내용으로는 △줄기세포·면역세포 치료 관련 교육 프로그램 공동 개발 및 임상 연구 자문 △재생의료기관 허가 및 사후관리 체계 구축을 위한 학술적 자문 △의료인 대상 워크숍·세미나·심포지엄 공동 개최 △전문가 인증제도 운영 협력 △중동·동남아·중앙아시아 등 해외 환자 유치와 글로벌 시장 진출 지원 △국내외 규제 대응 및 유관 기관 협력 등이 포함됐다.

학회는 이번 협약을 통해 국내 의료진에게 표준화된 임상 가이드라인과 교육 프로그램을 제공하고, 안전한 재생의료 서비스 확산을 도모하겠다는 계획이다. BKD 역시 학회의 학문적 기반을 바탕으로 글로벌 네트워크 확대와 해외 홍보에 주력해, 국내 재생의료 기술이 세계 시장에서 인정받을 수 있도록 한다는 구상이다.

학회 부회장인 청담셀의원 조찬호 대표원장은 “줄기세포와 면역세포 치료는 미래 의학의 중요한 축으로 자리 잡을 분야”라며 “이번 협력은 환자 치료 효과 증대뿐 아니라 국민 건강 증진에도 기여할 것”이라고 말했다. BKD 측도 “학회와 함께 임상 연구 및 교육 체계를 마련해 국내외 재생의료 산업 발전을 견인하겠다”고 밝혔다.

이번 협약은 체결일로부터 3년간 유효하며, 양측은 협약 기간 중 정기적인 논의를 거쳐 사업을 구체화해 나갈 예정이다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

