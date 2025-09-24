서현, 숏무비 ‘빌리브’로 새 도전…독특 세계관 눈길

배우 서현이 숏무비 옴니버스 프로젝트 ‘빌리브’로 새로운 도전에 나섰다.

CGV에서 단독 상영 중인 ‘빌리브’는 이종석, 라희찬, 박범수 감독이 ‘믿음’을 주제로 각자의 시선으로 만든 숏무비 옴니버스 작품으로, 서현은 라희찬 감독의 ‘끝을 보다’에 출연해 주목받고 있다.

서현이 출연한 ‘끝을 보다’는 상상과 현실이 교차하는 독특한 세계관을 배경으로, 짧은 러닝타임 안에서 멜로, 액션, 코미디까지 다양한 감정을 자연스럽게 넘나들며 한 편의 영화 안에 여러 색깔을 담아냈다.

숏무비 형식의 짧은 러닝타임 속에서도 서현은 캐릭터에 대한 깊은 이해와 몰입도 높은 연기를 통해 인물에 생명력을 불어넣으며 작품의 완성도를 높였다. 다양한 감정을 섬세하게 표현할 수 있는 작품이다.

최근, 서현은 KBS2 드라마 남주의 첫날밤을 가져버렸다에서 차선책 역을 맡아 섬세한 연기력과 매력적인 캐릭터 소화로 국내는 물론 해외 팬들에게도 큰 사랑을 받았고, 거룩한 밤: 데몬 헌터스, 도적: 칼의 소리, 모럴센스, 징크스의 연인, 사생활, 시간 등 장르를 가리지 않고 다양한 작품에 출연하며 연기 스펙트럼을 넓혀왔다.

각 캐릭터에 깊이 몰입해 자신만의 색깔로 매 작품 새로운 변신을 보여주고 있다. 폭넓은 연기 스펙트럼으로 자신만의 색을 더욱 깊고 선명하게 그려나갈 배우 서현의 행보에 많은 기대가 모인다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

