임영웅 ‘순간을 영원처럼’ MV, 400만 뷰 돌파

가수 임영웅. 물고기뮤직 제공

가수 임영웅의 신곡 ‘순간을 영원처럼’이 뜨거운 반응을 얻고 있다. 뮤직비디오가 공개 26일 만에 400만 뷰를 돌파했다.

24일 업계에 따르면 지난달 28일 임영웅 공식 유튜브 채널을 통해 선공개된 순간을 영원처럼 뮤직비디오는 전날(23일) 기준 조회 수 400만 회를 넘어섰다.

순간을 영원처럼은 임영웅의 두 번째 정규 앨범 아임 히어로 2(IM HERO 2)의 타이틀 곡이다. 임영웅만의 따뜻한 보컬과 평범한 일상 속에서 서로 미워하지 말고 사랑하며 순간을 영원처럼 살아가자는 메시지가 담겼다.

그의 앨범은 발매 전부터 뜨거운 관심을 받았다. 발매 하루 전 열린 청음 이벤트가 전국 50여 개 CGV 극장에서 동시 진행되며 역대 최대 규모를 기록했다.

음원 성적도 독보적이다. 아임 히어로 2는 발매 직후 타이틀곡과 수록곡이 동시에 각종 음원사이트 상위권에 진입하며 인기를 입증했다.

임영웅은 다음 달부터 인천을 시작으로 2025 전국투어 콘서트 아임 히어로(IM HERO)를 개최하고 팬들과 만난다. 10월17일부터 19일까지 인천 송도컨벤시아에서 시작하며, 이후 대구, 서울, 광주, 대전, 부산에서 이어진다.

