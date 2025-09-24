가을 KT가 꿈꾸는 결정타… 강백호·안현민 ‘동시 폭발’

사진=KT 위즈 제공

가을야구를 향해 질주하는 마법사, 특급 조미료가 한 꼬집 더 필요하다. 프로야구 KT가 원하는 건 두 괴물타자 강백호와 안현민이 같은 날 동시에 불을 뿜는 장면이다.

한 명도 아니고, 짝지어 두 명이 여차하면 벼락같은 스윙으로 담장 위를 넘겨버린다. 상대 팀 입장에선 경계를 늦출 수 없다. 현시점 KT의 중심타선을 지탱하는 양대 축이라는 평가다.

지난 23일 홈 수원 KT 위즈파크서 열린 키움전에서 함께 번뜩였다. 1회 말 3번타자 안현민이 1사 1루에서 좌익수 앞 안타를 때려내더니 후속타석에 들어선 강백호가 우중간 1타점 결승타로 화답했다. 안현민은 4타수 2안타, 강백호는 4타수 1안타 1타점 활약을 펼쳤다. 팀도 7-0 대승을 거두며 미소 지었다.

사실 더 큰 화력을 기대해 볼 수 있는 조합이다. 다만 올 시즌 이른바 ‘동반 폭발’은 보긴 어려웠다. 시즌 내내 둘이 동시에 타격감을 끌어올린 날은 손에 꼽힌다. 각자의 화력은 리그 정상급이라는 점에서 반추하면 제법 아쉬운 대목이다.

사진=KT 위즈 제공

지금까지 함께 나선 66경기에서 멀티히트 합작은 4차례다. 지난 5월23일, 24일 고척 키움전과 8월6일 대전 한화전, 8월22일 잠실 두산전이 그랬다. 같은 날 홈런을 터뜨린 경기는 5월1일 잠실 두산전 단 한 번뿐이다. 강백호가 1회 초 선제 솔로포(1-0)로 문을 열었고, 이날 마수걸이포를 신고한 안현민은 9회 극적인 동점 투런(3-3)을 빚어낸 바 있다.

공교롭게도 시즌 내내 이어진 엇갈림 때문이다. 불운이 한몫했다. 시즌 초엔 안현민이 1군에 없었다. 본격적으로 수면 위로 떠오른 건 5월부터다. 전반기 60경기서만 0.356 고타율(216타수 77안타)을 자랑하며 리그를 뒤흔들었다.

강백호는 5월 말 오른쪽 발목인대 파열 부상으로 중도 이탈, 후반기 복귀에 맞춰 재활을 거쳐야 했다. 돌아온 ‘천재타자’는 8월 들어 맹타를 휘둘렀다. 한 달간 25경기 타율 0.341(91타수 31안타) 5홈런 21타점을 때린 것. 마치 그래프가 교차하듯 안현민은 주춤했다. 이 시기 홈런 없이 23경기 타율 0.234(77타수 18안타) 슬럼프를 겪었다.

사진=KT 위즈 제공

사진=KT 위즈 제공

이제는 그 이상의 가속 페달을 밟아야 한다. 시즌은 막바지에 접어들었고, 23일 기준 KT가 남긴 경기는 단 5경기뿐이다. 현재 69승4무66패, 포스트시즌 진출 마지노선 5위를 지키고 있지만 하루하루가 피 말리는 승부의 연속이다.

막판 대약진을 이뤄내면 4위도 바라볼 수 있지만, 조금만 삐끗해도 5위 밖으로 밀려나는 시나리오도 결코 허황되지 않다. 3연승 상승세 속 남은 일정이 대부분 원정길이라는 점도 부담이다.

물론, 강백호와 안현민이 나란히 라인업에 이름을 올린다는 사실만으로도 상대 마운드가 받는 압박감은 막대하다. 둘 중 한 명만 터져도 경기 흐름을 단숨에 바꿀 수 있는 파괴력을 지녔다.

그럼에도 KT 벤치와 팬들의 마음속에는 늘 같은 갈증이 자리한다. ‘여기서 조금만 더’라는 생각이 들 터. 더 강력한 케미스트리를 낼 수 있을까. 두 타자가 동시에 불을 뿜는 그 순간이야말로 가을야구를 향한 마법사의 마지막 퍼즐을 완성할 열쇠다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]