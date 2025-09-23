지독했던 후반기 불운, 제 손으로 끊었다… 무실점-무사사구 QS로 반짝 빛난 오원석

KT 오원석이 투구를 마치고 마운드를 내려오고 있다. 사진=KT위즈 제공

10승에서 멈췄던 지난 81일의 기다림, 누구도 말릴 수 없는 완벽한 피칭으로 직접 끝냈다.

프로야구 KT 좌완 오원석은 23일 수원KT위즈파크에서 열린 키움과의 2025 신한 SOL뱅크 KBO리그 홈 맞대결에 선발 등판해 6⅓이닝 무실점 피칭을 기록하며 시즌 11승(8패)을 신고했다.

흠 잡을 데 없는 피칭이었다. 이날 상대 에이스 송성문과 김건희에게 멀티히트를 허용하긴 했지만, 이를 제외하면 뚜렷한 위기 없이 이닝을 지워 나갔다. 3회초가 유일한 변수였다. 1사 1·2루에서 3루 방면 땅볼을 유도했지만, 3루수 허경민의 송구 실책이 나오면서 의도치 않은 흔들림을 겪었기 때문. 그러나 침착하게 4번 타자 이주형을 잡아내며 동료의 실수를 지워냈다.

순탄한 피칭이 이어졌다. 4회초 김건희에게 2루타를 내줬지만 이 또한 별 문제 없이 극복했고, 5~6회초는 모두 삼자범퇴를 물들이는 등 종일 안정적인 경기를 펼쳐보였다. 팀이 5-0으로 앞선 7회초에 선두타자 김건희에게 안타를 맞은 후, 어준서를 삼진으로 돌려세우고 자신의 임무를 마쳤다.

이날 총 92구를 뿌린 오원석은 피안타 6개가 있었지만 단 하나의 사사구 없이 탈삼진만 7개를 솎아내는 파워를 자랑했다. 패스트볼(59구) 최고 구속은 시속 147㎞을 찍었고, 여기에 체인지업(17구)·슬라이더(11구)·커브(5구)가 녹아들면서 키움 타자들을 제압해냈다.

KT 오원석이 마운드에서 역투하고 있다. 사진=KT위즈 제공

지독했던 승리 불운을 끊어냈다는 게 반갑다. 전반기 16경기서 10승3패 평균자책점 2.78을 찍어내며 소위 ‘미친 활약’을 보여줬던 그는 후반기 들어 갑작스러운 내리막을 마주했다. 7경기에 등판해 승리 없이 패전만 5번을 떠안았다. 평균자책점도 5.40으로 떨어지는 등 힘든 시간을 보내야 했다. 그 고난길 속에서 기어코 일어난 끝에 지난 7월4일 두산전(6이닝 1실점·10승) 이후 81일 만에 시즌 11승을 신고할 수 있었다.

경기를 마친 오원석은 “팀이 중요한 순위싸움을 하고 있다. 매 경기가 중요한 상황에 이길 수 있어 다행이다. 또 개인적으로도 계속 연패에 빠져 있었는데 이길 수 있어서 기분이 좋다”고 활짝 웃었다.

신경이 안 쓰였다면 거짓말이다. 6년 차 시즌을 보내고 있지만 매번 후반기 하락세가 자꾸만 마음에 걸렸다. “매년 후반기에 며칠 만에 승리를 따내거나 하는 경우가 많았다. 후반기에 약하다는 걸 알고 있었고, 올해도 ‘역시나’라는 생각을 했는데 이렇게 끊어내고 이길 수 있어 다행”이라는 그의 한마디에 안도의 한숨이 담긴 배경이다.

KT 오원석이 마운드에서 역투하고 있다. 사진=KT위즈 제공

변곡점을 마련한 만큼, 지난 부진은 잊고 앞으로를 준비해야 한다. 가을야구 진출에 사활이 걸려있지만, 정작 포스트시즌(PS) 무대를 밟으면 그곳이 또 새로운 시작이다. 또한 올해 묵직한 트레이드로 SSG에서 KT로 옮긴 그의 입장에서는 친정팀 SSG와 중요한 승부처에서 상대할 수 있다는 사실도 매력적으로 다가올 수밖에 없다.

오원석은 “당연히 SSG와 붙는 상상을 해본다. 가을야구에서 맞붙을 수 있으면 너무 재밌을 거다. 그리고 당연히 우리가 이겨야 된다고 생각한다”고 주먹을 쥐어 본다. 그러나 일단은 더욱 중요한 ‘지금’에 집중한다. 그는 “이런 건 어디까지나 상상이다. 일단은 남은 매 경기에 최선을 다하는 것만 생각할 것”이라는 당찬 다짐을 띄워 보냈다.

허행운 기자 lucky77@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]