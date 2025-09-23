닥터K 변신한 김건우…이숭용 감독 “올 시즌 가장 인상적인 투구”

사진=SSG랜더스 제공

“김건우, 올 시즌 가장 인상적인 투구!”

프로야구 SSG가 가을을 향해 달린다. 23일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 KIA와의 ‘2025 신한 쏠뱅크 KBO리그’ 홈경기서 5-0 승리를 거뒀다. 시즌 성적 70승4무62패를 기록, 3위 자리를 더욱 견고하게 다졌다. 반면, KIA는 벼랑 끝에 몰렸다. 비슷한 시간 5위 KT가 키움을 잡으면서, 포스트시즌(PS) 좌절을 의미하는 트래직 넘버가 한꺼번에 2개나 지워졌다. 남은 숫자는 이제 1. 앞으로 KIA가 1패를 더하거나 5위 팀이 승리하면 PS 확률은 0이 된다.

이날 SSG가 내세운 선발 김건우는 말 그대로 인생투를 펼쳤다. 5⅓이닝 1피안타 무실점으로 시즌 4승(4패)째를 수확했다. 결과뿐 아니라 과정도 좋았다. 개인 한 경기 최다 이닝, 최다 탈삼진 기록을 새로 작성했다. 탈삼진의 경우 12개나 잡아냈다. 올 시즌 한 경기 국내 선수 최다 탈삼진 타이기록이다. 4월17일 박세웅(롯데)이 부산 키움전서 작성한 탈삼진 개수와 어깨를 나란히 했다. 바통을 이어받은 필승조(이로운, 김민, 조병현)도 실점 없이 뒤를 받쳤다.

타선에선 호쾌한 장타가 이어졌다. 물꼬를 튼 것은 외인 타자 기예르모 에레디아다. 0-0으로 팽팽히 맞선 5회 말. 선제 투런포를 쏘아 올렸다. 시즌 13호. 상대 선발투수 김태형의 초구를 공략했다. 148㎞짜리 직구가 스트라이크존 가장 높은 곳으로 들어오는 것을 놓치지 않았다. 끝이 아니다. 최지훈이 흐름을 이어갔다. 6회 말, 바뀐 투수 황동하에게 역시 2점짜리 홈런을 신고했다. 주도권을 잡은 SSG는 박성한의 1타점 적시타까지 더해 5득점을 완성시켰다.

수장도 미소를 지었다. 이숭용 SSG 감독은 “(김)건우의 올 시즌 가장 인상적인 투구와 경기 중반 터진 두 개의 홈런으로 승리를 거뒀다”고 엄지를 치켜세웠다. 이어 “오랜만에 마운드에 오른 건우가 공격적인 피칭으로 상대 타선을 압도했다. 2군에서 변화를 주면서 착실히 준비를 잘해줬다. 퓨처스팀 코칭스태프가 함께 노력해 만든 결과라고 생각한다”고 말했다. 타선 관련해선 “5회 2사 이후 에레디아의 홈런이 흐름을 바꿔 놓았다. 이어 (최)지훈이의 투런 홈런과 (박)성한이의 적시타가 더해지며 경기를 우리 쪽으로 끌어왔다”고 고개를 끄덕였다.

끝으로 이 감독은 “매 경기 최선을 다하는 선수들 고맙고, 경기장을 가득 메워 응원해주신 팬 여러분께도 진심으로 감사드린다”고 진심을 표했다.

