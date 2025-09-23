“노래 속엔 네가 있어” 돌아온 신승훈, 황제표 발라드의 맛 [SW신곡]

가을의 시작과 함께 ‘발라드의 황제’ 신승훈이 돌아왔다.

신승훈은 오늘(23일) 오후 6시 무려 10년 만의 정규 앨범 신시얼리 멜로디즈(SINCERELY MELODIES)를 발표했다. 데뷔 35주년에 발매하는 정규12집이다. '마음으로부터 완성된 멜로디'라는 앨범명의 의미처럼 신승훈이 전곡 프로듀싱과 작곡에 참여해 이름값을 톡톡이 해냈다.

이번 앨범은 ‘너라는 중력’과 ‘트룰리(TRULY)’ 더블타이틀곡으로 구성됐다. 서로 다른 시선으로 사랑을 노래하는 두 곡은 이번 앨범이 전하려는 감성의 깊이와 음악적 서사를 압축적으로 보여준다.

솔로 가수도, 발라드 가수도 귀해진 가요계다. 요즘 세대에겐 낯선 음악일 수도 있으나, 감성 넘치던 그 시절 가요계를 기억하는 이들에게는 더없이 반가운 신곡이다.

신승훈이 직접 작곡하고 작사에 참여한 ‘너라는 중력’은 사랑의 시작과 끝 그리고 그 후에 밀려드는 감정을 어쿠스틱 기타의 선율과 일렉 기타의 조화로 풀어낸 이 앨범의 첫 번째 타이틀곡이다.

‘엉킨 내 맘 천천히 빗어 주던 너’, ‘네 곁에 머무는 것만으로/괜찮은 사람이 돼/너의 다정한 마음, 닮아서일 거야’ 등 한 편의 시처럼, 곱씹을수록 그 의미를 되새기게 되는 노랫말이 귓가를 맴돈다.

눈부셨던 사랑도

소란스럽던 이별도

작은 등불 하나 갖고 떠났던

여행일까

너라는 이름으로만 뛰는

심장을 가진 나야

나의 모든 노래 속엔 네가 있어

너라는 계절에서만 피는

꽃이 되고픈 나야

사랑, 오직 너만 대신할 수 있는 말

뮤직비디오에는 우주를 유영하는 우주비행사가 등장한다. 어딘가를 향해가던 주인공의 세상은 온통 ‘너’와의 기억으로 가득하다. 이별 후에도 상대와의 추억을 떠올리며 슬퍼하고 그리워하고, 여전히 간직한 사랑의 감정을 어루만지며 떠난다. 리릭비디오 형식으로 구성된 영상을 통해 곡이 가진 강점인 가사에 집중할 수 있다는 점도 감상 포인트다.

새 앨범에는 더블 타이틀곡과 지난 10일 선공개된 ‘쉬 워즈(She Was)’를 비롯해 총 11곡이 꽉 채워 수록됐다. 음악 예능을 중심으로 한 활발한 컴백 활동도 시작했다. 20일 방송된 ‘불후의 명곡’에 이어 ‘더 시즌즈-10cm의 쓰담쓰담’ 등에도 출연한다. 이어 오는 11월 1~2일 양일간 서울 올림픽공원 올림픽홀에서 데뷔 35주년 기념 단독 콘서트 '2025 THE신승훈SHOW 'SINCERELY 35''로 팬들과의 만남을 이어간다.

