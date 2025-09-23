[오늘의 연예 Pick]임영웅, 티켓팅 전쟁 4라운드…이번엔 광주로→구독자 165만 유명 유튜버, 음주측정 거부 후 도주…현행범 체포→‘쇼미더머니12’ 프로듀서 아닌 참가자로? 김하온, 지원 영상 화제→“암탉 울면 집안 망해” 비하 발언한 배우 홍성원, 사과문 게재→BTS 슈가, 음주운전 사과·50억 기부 2년 만에 SNS 복귀

세계비즈앤스포츠월드에서 하루의 주요 연예계 뉴스를 모아 제공합니다. 한눈에 보는 [오늘의 연예 Pick]

◆임영웅, 티켓팅 전쟁 4라운드…이번엔 광주로

가수 임영웅이 광주도 전석 매진을 예고하고 있다.

23일 오후 8시 NOL 티켓을 통해 임영웅의 2025 전국투어 콘서트 ‘IM HERO’ 광주 콘서트 티켓 예매가 오픈된다.

임영웅의 콘서트 티켓은 인천을 시작으로 대구와 서울까지 초고속으로 전 회차 전석 매진을 기록하며 남다른 흥행성과 대중성을 증명한 바 있다. 매번 ‘피켓팅’이 벌어지는 만큼 광주 역시 양보없는 티켓팅은 물론, 빠른 속도로 전석 매진이 예상된다.

두 번째 정규 앨범 ‘IM HERO 2’로 큰 사랑과 관심을 받고 있는 임영웅은 이번 콘서트를 통해 한층 더 다채로워진 매력과 신선한 노래들로 무대를 채울 계획이다.

매 공연마다 기록을 경신하며 콘서트의 역사를 새로 쓰고 있는 임영웅의 전국투어 콘서트는 오는 10월 17일부터 19일까지 인천 송도컨벤시아에서 그 막을 연다. 11월에는 대구 엑스코 동관, 11월 서울 KSPO DOME, 12월 광주 김대중컨벤션센터, 26년 1월 대전 컨벤션센터 제2전시장, 1월 서울 고척스카이돔, 2월 부산 벡스코 제1전시장에서 하늘빛 축제를 이어간다.

◆구독자 165만 유명 유튜버, 음주측정 거부 후 도주…현행범 체포

사진= 서울 송파경찰서 전경. 뉴시스 제공

구독자 165만명을 보유한 인기 유튜버 A씨가 음주 측정을 거부하다 경찰에 붙잡혔다.

서울 송파경찰서는 30대 남성 A씨를 도로교통법상 음주 측정 거부 혐의로 체포해 조사 중이라고 23일 밝혔다.

경찰에 따르면 A씨는 21일 오전 3시 40분쯤 서울 송파구의 한 도로에서 음주운전 의심 신고를 받고 출동한 경찰의 추적을 받았다. 그는 차량을 정차한 뒤 약 300m가량 도주했으며, 결국 경찰에 현행범으로 체포됐다.

체포 당시 A씨는 경찰의 음주 측정 요구에 수차례 불응한 것으로 알려졌다.

경찰 조사 결과, A씨는 유튜브 채널 구독자 수가 165만 명에 달하는 인기 크리에이터로 밝혀졌으며 경찰은 사건 경위와 정확한 사실관계를 조사하고 있다.

◆‘쇼미더머니12’ 프로듀서 아닌 참가자로? 김하온, 지원 영상 화제

사진= 김하온이 자신의 SNS에 공개한 '쇼미더머니12' 지원 영상. 김하온 SNS

2018년 Mnet ‘고등래퍼2’에서 우승하며 이름을 알린 래퍼 김하온(25)이 Mnet 힙합 서바이벌 프로그램 ‘쇼미더머니’의 새로운 시즌 참가 의사를 밝혔다.

김하온은 21일 자신의 SNS에 ‘쇼미더머니12’ 참가 지원 영상을 공개하며 도전을 공식화했다. 이를 본 팬들은 김하온이 참가자가 아닌 프로듀서로 출연해도 손색없다는 반응을 보였다.

김하온은 고등래퍼2 우승 이후 Mnet RAP:PUBLIC(2024)에서 준우승을 차지했고, 최근 한국힙합어워즈에서 소속 레이블 KC와 함께 총 4관왕에 오르는 등 활발한 음악 활동을 이어가고 있다.

한편, 쇼미더머니12는 오는 26일까지 참가자 공개 모집을 진행 중이며 이메일과 공식 홈페이지, 인스타그램 해시태그 업로드 방식으로 지원할 수 있다. 이번 시즌에는 ‘버추얼 아이돌’ 스킨즈 멤버 권이랑도 최초 가상 참가자로 지원해 화제를 모으고 있다.

12년째 이어온 쇼미더머니는 로꼬, 바비, 비와이, 릴보이, 이영지 등 다수 스타 래퍼를 배출하며 국내 대표 힙합 서바이벌로 자리매김했다.

◆“암탉 울면 집안 망해” 비하 발언한 배우 홍성원, 사과문 게재

사진= 홍성원 SNS

뮤지컬 배우 홍성원이 공연 중 부적절한 발언을 한 사실을 인정하고 고개를 숙였다.

홍성원은 23일 자신의 SNS를 통해 “뮤지컬 ‘번 더 위치’ 9월 20일 토요일 오후 8시 공연 프리쇼에서 제가 한 부적절한 표현으로 인해 불편함을 드려 진심으로 사과드린다”고 밝혔다.

이어 그는 “관객 여러분과 함께한 동료들께 실망을 안겨드렸다”며 “이번 일을 무겁게 받아들이며, 앞으로는 더욱 신중한 언행을 하겠다”고 전했다.

사진= 홍성원 SNS

앞서 온라인 커뮤니티와 SNS 등지에서는 홍성원이 공연 중 한 발언에 대한 관객의 후기글이 빠르게 퍼지며 논란이 일었다.

해당 관람객은 “홍성원이 관객에게 ‘공연을 더 신나게 보고 싶은 사람이 있냐’고 묻고, 1열 관객 한 명을 지목해 역할을 맡겼다”며 “그런 다음 ‘암탉이 울면 집안이 망한다는 속담이 있다. 암탉 역할을 해달라’는 말을 했다”고 전했다.

후기 작성자는 “그 말을 듣고 귀를 의심했다”며 “공연 전체를 보고 판단하고 싶어 끝까지 관람했지만, 해당 발언이 꼭 필요했는지는 이해되지 않았다”고 지적했다.

한편, 홍성원은 최근 종영한 tvN 드라마 ‘미지의 서울’에서 김태이 역으로 출연한 바 있다.

◆BTS 슈가, 음주운전 사과·50억 기부 2년 만에 SNS 복귀

사진 = 빅히트 뮤직 제공

그룹 방탄소년단(BTS)의 멤버 슈가가 2년 만에 SNS 게시물을 업로드하며 팬들과의 소통을 시작했다.

사진= 슈가 SNS

슈가는 22일 별다른 설명 없이 여러 장의 사진을 자신의 계정에 게재했다. 사진 속 슈가는 올블랙 의상을 입고 기타를 연주하는 모습으로 오랜만에 근황을 전해 팬들의 폭발적인 반응을 이끌었다.

사진= 슈가 SNS

이번 게시물은 슈가가 2023년 8월 25일 이후 처음으로 올린 게시물로, 약 2년 만의 SNS 활동 재개다.

슈가는 지난해 8월 서울 용산구 한남동 거리에서 전동 스쿠터 음주운전으로 약식 기소돼 논란을 일으킨 바 있다. 당시 혈중알코올농도는 면허 취소 기준을 훨씬 넘긴 0.227%였으며, 1,500만 원의 벌금형 처분을 받았다. 이후 슈가는 자필 사과문을 통해 “경솔한 행동으로 많은 분들께 실망을 드렸다”며 사죄의 뜻을 전했다.

논란 이후 사회복무요원으로 대체 복무를 이어온 슈가는 지난 6월 21일 소집 해제다.

더불어 슈가는 세브란스병원과 함께 자폐 스펙트럼 장애 아동 치료 및 자립을 위한 전문 치료센터 설립에 50억 원을 기부한 사실이 알려지기도 했다. 이는 연세의료원 역사상 아티스트가 기부한 금액 중 역대 최대 규모다.

사진= 슈가 SNS

뿐만 아니라 슈가는 단순한 금전 기부에 그치지 않고, 3월부터 6월까지 주말을 이용해 직접 프로그램 개발에 참여하며 자폐 아동들과의 현장 활동에도 나섰던 것으로 알려졌다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

