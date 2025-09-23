쿼티스포츠, 신태용 감독의 철학 담은 ‘원팀, 우리는 승리한다’ 출간

사진제공=알에이치코리아

스포츠 매니지먼트 기업 쿼티스포츠가 기획하고 국내 대표 출판사 알에이치코리아가 함께한 ‘원팀, 우리는 승리한다’가 출간됐다고 23일 밝혔다.

이번 책은 신태용 감독의 삶과 철학을 기록한 첫 저서로 한국 축구가 축적해온 가치와 리더십을 세상과 공유하려는 의도를 담았다.

이번 프로젝트를 기획한 쿼티스포츠의 신동재 대표는 “한 사람의 인생을 책으로 엮는다는 것은 단순한 기록이 아니라 철학을 전하는 일입니다. 신태용 감독님의 여정을 통해 선수와 부모님들이 ‘성장을 서두르지 않아도 된다’는 믿음을 얻기를 바랐습니다”라고 강조했다.

신 감독은 선수 시절 K리그를 대표하며 성남 일화의 황금기를 이끌었고, 지도자로는 러시아월드컵에서 세계 최강 독일을 꺾으며 한국 축구 역사에 길이 남을 장면을 만들었다. 그러나 ‘원팀, 우리는 승리한다’는 화려한 커리어보다 그 뒤에 흐르는 ‘사람을 먼저 보는 철학’에 집중한다.

책 속에는 신 감독이 강조해온 교육적 관점과 인내의 가치, 그리고 승리보다 사람을 우선시하는 시선이 고스란히 담겨 있다. 이는 선수들에게 단기적 성과보다 장기적 성장의 중요성을 일깨워주며, 독자들에게는 삶과 스포츠를 바라보는 새로운 관점을 제시한다.

쿼티스포츠는 이번 출간을 통해 단순히 과거를 기념하는 데서 나아가, 미래의 선수들이 주눅 들지 않고 세계 무대에 도전할 수 있는 기반을 마련하겠다는 계획이다. 이어 ‘원팀, 우리는 승리한다’는 그 시작점이자 쿼티스포츠가 추구하는 새로운 축구 생태계의 상징적 작업이라고 밝혔다.

황지혜 기자

