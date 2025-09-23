[SW현장] “마지막 경기 환호성 지르게끔”…한화생명·젠지·KT, LCK 우승컵 정조준

23일 서울 종로구 LCK 아레나에서는 2025 우리은행 리그 오브 레전드 챔피언스 코리아(LCK) 파이널 미디어데이가 열렸다. 사진=지동현 기자

LCK 파이널 무대를 앞두고 한화생명e스포츠·kt 롤스터·젠지 세 팀이 승부욕을 불태웠다.

23일 서울 종로구 LCK 아레나에서는 2025 우리은행 리그 오브 레전드 챔피언스 코리아(LCK) 파이널 미디어데이가 열렸다. ‘디펜딩 챔피언’ 자격을 갖고 있는 한화생명e스포츠가 오는 28일 결승전에 선착한 가운데 kt 롤스터와 젠지는 하루 전인 27일 결승 진출전을 치른다.

이날 미디어데이에는 한화생명 최인규 감독·‘제우스’ 최우제·‘피넛’ 한왕호, 젠지 김정수 감독·‘캐니언’ 김건부·‘듀로’ 주민규, kt 고동빈 감독·‘비디디’ 곽보성·‘덕담’ 서대길이 참석했다. 이번 시즌은 지난해와 다르게 시즌이 통합돼 진행됐다. 세 팀은 LCK 역사상 최초의 정규 시즌 통합 우승을 위한 출사표를 던졌다.

오는 27일 결승 진출전에서 맞붙게 되는 kt와 젠지는 결승전까지 한 차례 관문만 남은 만큼 승부욕을 불태웠다. 고동빈 kt 감독은 “시즌을 되돌아보면 많이 힘든 기회였는데 결국 최종 진출전까지 할 수 있게 됐다. 좋은 기회를 꼭 살려서 결승 진출 해보도록 하겠다”고 의지를 다졌다. 덕담 또한 “한 번 이겼던 팀을 또 못 이기는 법은 없으니까 꼭 이기고 결선 가보겠다”고 말했다.

김정수 젠지 감독은 “남은 경기 꼭 이기고 우승하겠다”고 했고 듀로 또한 “열심히 준비해서 무조건 결선까지 올라가도록 하겠다”고 밝혔다.

고 감독은 상대팀 젠지에 대해 “선수 한 명 한 명이 모두 고점을 확실히 많이 보여줬다고 생각한다”면서도 “저희 팀 선수들도 고점이 찍히면 이길 수 있다는 걸 이미 한 번 증명했기 때문에 충분히 또 이길 수 있다”고 자신감을 보였다.

김 감독은 “항상 비디디 선수가 너무 잘한다고 생각한다. 모든 라인에 영향을 주고 요즘에는 커즈 선수도 정밀 동선을 잘 짜서 저희를 되게 힘들게 했다. 오브젝트 싸움도 많이 힘들었다”며 “저희가 그 경기를 보고 피드백하면서 많은 걸 느꼈다. 이번에 다시 붙으면 좋은 결과 나올 것 같다”고 예고했다.

결승전에서 먼저 두 팀의 승자를 기다리고 있는 한화생명은 신중하면서도 자신감을 보였다. 피넛은 “먼저 결승전에 올라가게 되는 게 굉장히 운이 좋다고 생각한다. 어느 팀이 올라올지 모르겠지만 두 팀 다 굉장히 잘하는 팀이라서 잘 준비해야 좋은 결승전 할 수 있을 것 같다”며 “저희가 최근에 경기력이 좋기 때문에 충분히 자신감 있는 상태로 잘 상대할 수 있을 것 같다”고 말했다. 최인규 감독도 “길었던 시즌의 마지막 경기인 만큼 꼭 승리로 장식할 수 있도록 하겠다”고 강조했다.

마지막 LCK 결승전이 될 가능성이 높은 피넛은 “충분히 자신감이 있는 상태”라며 “결승전에서 승리와 패배를 모두 상상하곤 하는데 그때 제 감정이 어떨지 스스로도 제일 궁금하다. 빨리 결승전을 하고 싶은 마음이 든다”고 미소 지었다.

한화생명은 시즌 말미 팀이 약간 부진했지만, 플레이오프에서는 전승을 이어갔다. 제우스는 “시즌 중에는 경기력이 많이 안 좋았다. 원래 잘할 수 있었던 상황이 많았는데 실수가 돌아가면서 자주 나오게 돼서 그게 잘 안 맞았던 것 같다”면서도 “플레이오프 들어오고 나서는 5명의 선수들 다 자기 역할을 해서 경기력이 잘 나왔다”고 말했다.

지난해 한화생명은 결승 진출전부터 결승전으로 진출한 도전자 입장이었다면 올해는 먼저 결승전에 안착해 상대를 기다리는 입장이다. 최 감독은 “지난해 결승 진출전을 치렀을 때는 일단 바로 앞에 상대를 이기는 게 중요하기 때문에 눈앞에 있는 한 경기 한 경기에 최대한 올인을 했다”며 “올해는 앞선 경기들을 볼 수 있는데 사실 어느 팀이 올라올지 몰라서 양팀에 맞게 전략을 준비하고 있다. 누가 올라오는지에 따라 그 팀에 맞게 전략을 수정하겠다”고 밝혔다.

최 감독은 “두 팀 중에서 정말 누가 올라올지 모르겠다. 그래도 한 팀을 뽑자면 정규 시즌 순위가 높았던 젠지가 조금 더 안정적인 경기력을 보여주면서 이길 수 있지 않을까”라고 예상했다. 피넛은 “플레이오프에서 kt랑 T1 둘 다 만나봤어서 만나보지 않은 젠지가 올라올 것 같다”고 했다.

KT는 다른 두 팀에 비해 상대적으로 긴 플레이오프 일정을 소화하고 있다. 고 감독은 “컨디션 조절은 모든 팀이 같은 환경이라고 생각한다. 저희 팀만 특별히 더 힘들다고 생각하지 않고 말 그대로 모든 팀이 다 힘든 일정이라 선수들에게 항상 말버릇처럼 컨디션 관리를 최우선적으로 하자고 얘기하고 있다”고 했다.

끝으로 최인규 감독은 팬들에게 “정규 리그에 팬들이 신날 기회가 많이 없었던 것 같다. 마지막 경기에라도 큰 환호성 지르실 수 있도록 꼭 우승하도록 하겠다”고 당부했다. 고동빈 감독은 “팀 이름 롤러코스터처럼 내려갔을 때도 많고 올라갔을 때도 많았는데 제일 최근엔 내려갔기 때문에 이번에 다시 올라가도록 하겠다”고 의지를 불태웠고 김정수 감독은 “최근에 경기력이 조금 안 좋아서 팬들이 많이 걱정하셨을 것 같은데 선수들과 잘 준비해서 꼭 우승으로 기쁘게 해드리겠다”고 힘주어 말했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]