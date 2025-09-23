경륜·경정, 가을맞이 전 영업장 무료입장

가을의 문턱에서 경륜·경정 팬들을 위한 풍성한 이벤트가 열린다.



국민체육진흥공단 경륜경정총괄본부는 23일 10월 경주 일정 및 이벤트를 공개했다.

10월 경륜경정 경주 일정 및 이벤트

먼저 추석 연휴에도 경륜을 즐길 수 있다. 오는 10월 4, 5일 이틀간 지방(부산, 창원) 경주가 열린다. 이 기간 광명스피돔에서는 무료입장과 간식제공 이벤트를 실시한다. 스피드온도 이용할 수 있다. 다만 지사는 휴점한다. 추석 연휴 이후 10∼12일에는 광명스피돔과 전 지사 모두 정상 운영하며, 이 기간 역시 전 영업장 무료로 입장할 수 있다.



미사 경정장에서는 오는 10월1일부터 ‘가을맞이 특별 3일 경정’이 열린다. 특히 2, 3일 양일간 전 영업장을 무료로 입장할 수 있으며, 추석 연휴 시작일인 3일에는 미사경정장에서 라면 선물 이벤트도 함께 열린다. 또한 추석 연휴 막바지인 8, 9일에도 경정이 열린다. 이 기간 역시 미사경정장 및 전 지사를 무료로 입장할 수 있다.

권영준 기자

