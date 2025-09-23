뉴트리디데이, ‘2025 대한민국 고객만족 브랜드 대상’ 11년 연속 수상

뉴트리디데이가 ‘2025 대한민국 고객만족 브랜드 대상’ 다이어트식품 부문 1위에 선정, 2025 올해의 브랜드 대상에서도 다이어트식품 부문 1위에 오르며, 11년 연속 동시 수상소식을 전했다.

뉴트리디데이는 매일매일 건강한 습관이라는 슬로건을 내세우며 일상 속에서 꾸준히 실천할 수 있는 건강 관리 솔루션을 제안해왔다. 다이어트‧이너뷰티, 비타민‧미네랄, 헬스‧건강식품, 헬스 보충 식품 등 200여 종의 제품 라인을 갖추고 있다.

회사 측에 따르면 주력 제품인 아이스크림 맛 다이어트 쉐이크와 카페빼네는 체지방 감소 및 배변 활동 개선에 도움을 줄 수 있는 기능성 다이어트 제품으로 선호도가 높다.

최근 태국에서 방영 중인 글로벌 K-뷰티 리얼리티 프로그램 ‘더 셀럽 워즈(THE CELEB WARS)에서는 아이스크림 맛 다이어트 쉐이크가 준결승전 2위를 차지하며 현지 소비자들 사이에서도 큰 반응을 얻었다.

뉴트리디데이 이창우 부대표는 “11년 연속 수상은 결코 쉽게 얻을 수 없는 기록이며, 이는 소비자 여러분의 아낌없는 성원과 신뢰 덕분”이라며 “앞으로도 진정성 있는 제품 개발과 소비자 중심의 브랜드 경영을 통해 신뢰에 보답하겠다”고 밝혔다.

정희원 기자 happy1@segye.com

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]