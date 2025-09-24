보강, 추석 맞아 ‘관절청’ 특별 할인 행사 진행

사진=보강

팩트코퍼레이션(대표 최재호 회장)의 자회사인 제노헬스케어의 건강기능식품 브랜드 보강이 민족 대명절 추석을 맞아, 온 가족의 관절 건강을 챙길 수 있는 특별 할인 행사를 진행한다고 24일 밝혔다.

업체에 따르면 이번 행사는 특히 핵심 제품인 보강 관절청을 중심으로 파격적인 혜택을 제공한다.

보강 관절청은 카이스트(KAIST) 출신 연구진의 독자적인 기술력으로 개발된 프리미엄 관절 건강기능식품이다. 주요 성분인 MSM, NAG, 해조칼슘, 비타민D를 섭취하기 쉽도록 액상형인 ‘관절청 진’과 정제형인 ‘관절청 심’으로 구성했다. 꾸준한 섭취를 통해 관절 통증을 완화하고 연골 기능을 강화하는 데 도움을 줄 수 있으며 평소 무릎과 허리 등에 불편함을 느끼는 부모님께는 물론, 명절 준비로 관절에 무리가 올 수 있는 주부들에게도 탁월한 선물이라고 업체 측은 전했다.

이번 행사에서는 보강 관절청 구매 시 1+1, 2+2 등 역대급 증정 혜택을 제공한다. 또한 이번 특별 할인 행사는 관절청, 알부민셀 등 보강의 전 품목을 대상으로 다양한 구매 혜택을 제공해 선택의 폭을 넓혔다.

원활한 추석 선물 배송을 위해 배송 가능 기간에도 주목해야 한다. 이번 행사를 통한 상품 배송은 10월 2일까지 주문이 가능하며, 택배 물량이 급증하는 점을 고려해 제주 및 산간 지역은 9월 26일까지 주문을 마쳐야 명절 전 수령이 가능하다.

보강 관계자는 “사랑하는 가족과 지인들에게 건강을 선물하며 풍요로운 한가위를 보내시길 바라는 마음으로 이번 행사를 기획했다”며 “모두가 보강 관절청과 함께 활력 넘치는 명절을 보내시길 바란다”고 전했다.

이번 행사는 네이버, 쿠팡, 지마켓, 11번가 등 국내 공식 온라인몰에서 만나볼 수 있다.

황지혜 기자

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]