현대모비스 ‘현대백화점 울산점과 팝업스토어 진행…25일 스타트

사진=현대모비스 피버스 제공

프로농구 울산현대모비스가 팬들을 위한 특별한 공간팝업스토어 ‘PHOEBUS STORE’를 오는 25일부터 다음 달 1일까지 현대백화점 울산점 8층에서 운영한다고 밝혔다.

지난해 처음 운영된 ‘PHOEBUS STORE’는 다양한 이벤트와 한정 굿즈 판매로 연고지역 울산 팬들과 시민들에게 뜨거운 성원을 받았다. 이에 힘입어 올해도 다시 개최돼 팬들에게 체육관을 벗어나 한층 업그레이드된 즐거움을 선사할 예정이다.

올해 팝업스토어에서는 팝업 한정 상품인 네잎클로버 키링을 비롯해 KBL 라인프렌즈 콜라보 제품 및 선수단의 손글씨가 담긴 다양한 굿즈 등 총 40여개의 상품을 판매한다. 또한 팝업스토어 기간에는 팬들이 직접 참여할 수 있는 이벤트가 풍성하게 마련된다.

27일에는 피버스걸 방문 이벤트 및 포토타임이 진행되며, 친필 사인 유니폼, 캘린더 등 다양한 경품을 증정하는 슈팅 챌린지와 룰렛 이벤트와 함께 일정 금액 이상 구매자들에게는 럭키 드로우의 기회가 주어진다. 상세한 정보는 울산 현대모비스 피버스 공식 인스타그램을 통해 확인 가능하다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

