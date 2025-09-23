“암탉 울면 집안 망해” 비하 발언한 배우 홍성원, 사과문 게재

사진= 홍성원 SNS

뮤지컬 배우 홍성원이 공연 중 부적절한 발언을 한 사실을 인정하고 고개를 숙였다.

홍성원은 23일 자신의 SNS를 통해 “뮤지컬 ‘번 더 위치’ 9월 20일 토요일 오후 8시 공연 프리쇼에서 제가 한 부적절한 표현으로 인해 불편함을 드려 진심으로 사과드린다”고 밝혔다.

이어 그는 “관객 여러분과 함께한 동료들께 실망을 안겨드렸다”며 “이번 일을 무겁게 받아들이며, 앞으로는 더욱 신중한 언행을 하겠다”고 전했다.

사진= 홍성원 SNS

앞서 온라인 커뮤니티와 SNS 등지에서는 홍성원이 공연 중 한 발언에 대한 관객의 후기글이 빠르게 퍼지며 논란이 일었다.

해당 관람객은 “홍성원이 관객에게 ‘공연을 더 신나게 보고 싶은 사람이 있냐’고 묻고, 1열 관객 한 명을 지목해 역할을 맡겼다”며 “그런 다음 ‘암탉이 울면 집안이 망한다는 속담이 있다. 암탉 역할을 해달라’는 말을 했다”고 전했다.

후기 작성자는 “그 말을 듣고 귀를 의심했다”며 “공연 전체를 보고 판단하고 싶어 끝까지 관람했지만, 해당 발언이 꼭 필요했는지는 이해되지 않았다”고 지적했다.

한편, 홍성원은 최근 종영한 tvN 드라마 ‘미지의 서울’에서 김태이 역으로 출연한 바 있다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

