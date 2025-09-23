축구를 축제로, 제주SK FC, 25일부터 '2025 제주 흑한우 브랜드 박람회' 진행

사진=제주SK FC 제공

프로축구 K리그1 제주SK FC가 '2025 제주 흑한우 브랜드 박람회'를 진행한다.

'2025 제주 흑한우 브랜드 박람회'가 오는 25일부터 28일까지 제주월드컵경기장 광장에서 열린다. 천연기념물 제546호로 지정된 제주 흑우의 우수성을 알리고, 대대적인 할인행사를 통한 소비촉진으로 축산업과 지역경제 활성화에 기여할 '2025 제주 흑한우 브랜드 박람회'는 서귀포시와 서귀포시축산업협동조합주최/주관하고 제주SK가 운영한다.

프로스포츠 구단이 직접 행사 운영사로 나서는 것은 이례적이다. 제주SK는 축구단을 넘어 지역 홍보 플랫폼으로 지역민과의 교감 뿐 아니라 2023년부터 도입된 'K리그 재정건전화 제도'에 기반하는 구단 경영 효율화와 재정건전성 강화를 위해 대규모 행사 운영 역량을 키워왔다. 특히 지난해 사업자등록증에 ‘행사대행업’까지 추가하며 신뢰를 얻고 육('2024 제주 흑한우 축산물 박람회')-해('2024 느영나영 제주바다 신선한 수산물 슛- 할인전')-공( '제주항공 브랜드 데이’)의 대규모 지역 행사를 홈 경기 브랜드데이와 연계, 성공리에 개최하며 많은 화제를 모았다.

올해도 제주SK의 초대장은 특별하다. '2025 제주 흑한우 브랜드 박람회'는 25일 오후 5시에 열리는 개회식을 시작으로 축제의 서막이 오른다. 제주 흑한우 홍보관에서는 ‘사라진 제주흑우의 비밀’이란 제목으로 ‘제주흑우 김민수 작가’의 초대전을 진행하여 사진, 글, 영상으로 담아낸 제주 흑한우의 매력을 만끽할 수 있다. 한우 음식점 및 한우 최대 50% 할인 판매가 상시 운영되며, 한우 구입자에게는 경품 추첨 및 제주SK 홈경기 입장권 6000원 할인 쿠폰까지 지급한다.

다양한 체험 행사도 방문객의 많은 발걸음을 기다린다. 흑백요리사 출신 유명 셰프의 흑한우 요리 시식회가 27일 오전 11시와 오후 2시30분, 28일 오전 11시와 오후 3시30분 총 4회, 회당 150명 선착순으로 제공된다. 흑백요리사 '셀럽의 셰프' 임희원 셰프(한남동 다이닝 '부토' 운영)와 흑백요리사 '돌아온 소년' 채낙영 셰프(한남동 '티키티키' 오너)가 직접 요리한다.

아빠, 엄마, 아이가 함께 내방하는가족 단위 관람객을 위한 특별한 행사도 준비됐다. 흑한우 어린이 체험 부스에서 흑한우 캐릭터 페이스 페인팅, 흑한우 김밥 만들기, 흑한우 화과자 만들기, 흑한우 오르골 만들기, 흑한우 달고나 만들기, 흑한우와 함께 환경 지키기(병뚜껑 모으기) 등 다양한 프로그램에 참여할 수 있다.(부스별 운영 시간 상이(현장 확인 필수), 재료 소진 여건에 따라 참가자 수 제한이 있을 수 있음) 슈팅스타와 어린이 에어바운스는 상시 운영한다.(관리, 여건에 따라 유휴 타임과 참가자 수 제한이 있을 수 있음)

경연을 통한 특별한 추억도 쌓을 수 있다. ‘흑한우 요리 경연 대회’는 27일 오후 4시30분부터 오후 6시까지 열린다. 1등 30만원, 2등 20만원, 3등 10만원 상당 기프트카드 등 풍성한 혜택이 주어진다. 27일 오후 6시부터 ‘축산 사랑 청소년 댄스 경연 대회’가 열린다. 대상 100만원, 최우수상 50만원, 3등 30만원 상당 기프트카드가 제공된다. 홈 경기 당일인 9월 28일(일)에는 ‘축산 사랑 어린이 사생대회’가 열린다. 오후 1시부터 현장 접수하며 당일 오후 4시30분 제출 마감하면 된다. 도화지 및 색연필을 제공하며, 1등 20만원, 2등 15만원, 3등 10만원 상당 기프트카드가 증정된다.

즐길거리도 풍성하다. 갈옷 패션쇼, 붐스틱스 난타(9월 25일(목) 오후 4시~), 버블 공연(9월 26일(금) 오후 6시~), 즉석가요제(9월 26일(금) 오후 7시~), 리코키즈 공연(9월 27일(토) 오후 5시~), 각종 무대 레크레이션(행사 중 상시, 상품 증정) 등 다양한 무대 및 공연 행사가 열린다. 상시운영하는 지역 소상공인과 함께하는 ‘느영나영 모다들엉 플리마켓’에서는 소확생(소소하지만 확실한 행복)의 즐거움을 누릴 수 있다.

경품 추첨은 매 행사일 진행된다. 오후 1시와 오후 6시, 하루 두 차례 행사장 특설무대에서 열리며 한우 구입 고객 대상으로 지급한 경품 추첨권을 종합안내소로 제출하면 응모가 완료된다.

28일 오후 4시30분 제주월드컵경기장에서 열리는 수원FC와의 하나은행 K리그1 2025 31라운드 홈 경기는 '2025 제주 흑한우 브랜드 박람회'의 화려한 피날레를 장식한다. 경기 당일 오후 2시30분부터 관람객 선착순 2000명에게 한우 육포를 제공한다. 성공적인 행사 개최를 위해 제주SK 선수들도 팔을 걷어 붙였다. 27일 오후 2시와 28일 오후 3시에(총 2회) 제주SK 팬사인회를 진행한다.

제주SK 관계자는 "지난해에 이어 올해도 제주 흑한우 박람회를 홈 경기와 연계 및 개최하면서 홍보 극대화를 통해 다양한 유무형적 효과를 얻을 것으로 기대하고 있다. 준비하는 과정에서 서귀포시축산농협과 적극 협력했으며 단순 홍보 뿐만 아니라 지역 사회와 더욱 밀착하는 계기까지 만들어냈다. 축구를 축제로, 경기장에 최고의 맛과 경험을 더했다. 관람객들에게 계속 새로운 경험의 시작을 전하고 최상의 만족도까지 제공하겠다"고 말했다.

