가누다, KBS2 토일드라마 ‘은수 좋은 날’ 제작지원 참여

티앤아이의 기능성 베개 브랜드 가누다가 KBS 토일드라마 ‘은수 좋은 날’ 제작지원에 참여했다고 23일 밝혔다.

지난 20일 첫 방송된 ‘은수 좋은 날’은 배우 이영애가 26년 만에 출연하는 KBS 드라마다. 드라마는 가족을 지키고 싶은 학부모 강은수와 두 얼굴의 선생 이경이 우연히 얽힌 사건을 중심으로 전개되는 긴장감 넘치는 이야기로 시청자들의 관심을 모으고 있다.

조우영 가누다 마케팅 영업본부 이사는 “이번 제작지원을 통해 브랜드 인지도를 높이고 소비자들에게 보다 친근하게 다가갈 수 있도록 할 것”이라며 “앞으로도 다양한 마케팅 활동을 통해 기능성 베개의 대표 브랜드로서 인지도와 고객 선호도를 높이는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

가누다 베개는 물리치료 도수치료 기법을 적용해 국내 최초로 개발된 기능성 베개로 수면 중 경추를 올바른 자세로 유지시켜 수면 부족과 수면 장애를 겪는 현대인들에게 도움을 준다. 현재 미국, 러시아, 체코, 대만 등 10여 개국에 수출되며 글로벌 브랜드로 자리 잡았다.

앞서 가누다는 이번 제작지원 이전에도 ‘라이딩 인생’, ‘용감무쌍 용수정’, ‘낭만닥터 김사부2’ 등 인기 드라마를 통해 꾸준히 브랜드를 시청자들에게 알린 바 있다.

한준호 기자 tongil77@sportsworldi.com

