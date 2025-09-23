유연석 이기우 남보라 이어 OO영화제 홍보대사 된 배우는

제8회 서울동물영화제 홍보대사로 위촉된 배우 손수현. 서울동물영화제 제공

배우 손수현이 유연석, 이기우, 남보라 등의 후임으로 ‘애니멀프렌즈’가 됐다. 애니멀프렌즈는 서울동물영화제 홍보대사를 가리킨다.

서울동물영화제 사무국은 손수현 배우를 다음달 개막하는 제8회 영화제의 홍보대사로 위촉했다고 23일 밝혔다. 10월28일부터 11월3일까지 열리는 이번 영화제는 한국영상자료원, 인디스페이스, 퍼플레이(온라인 상영관)에서 40편 이상 작품을 상영한다.

손 배우는 그동안 영화 ‘럭키, 아파트’, ‘양치기’ 등 작품에서 깊이 있는 연기를 펼쳤다. 2022년 제48회 서울독립영화제 독립스타상에 이어 올해 제12회 들꽃영화상 신인배우상을 수상했다.

특히 비건 생활을 실천하면서 동물권과 환경을 주제로 한 다양한 캠페인에 동참했다. 비건 에세이 ‘밥을 먹다가 생각이 났어’의 공동저자로 참여했으며, 지난해 서울동물영화제 집행위원으로 활동했다. 사무국은 “이번 영화제의 슬로건인 ‘비로소 세계(The World That Therefore We Become)’라는 가치와도 잘 맞닿아 있는 배우”라고 설명했다.

손 배우는 “인간 역시 다채로운 생태계의 일부임을 다양한 형식과 방식으로 전하는 서울동물영화제와 함께할 수 있어서 영광”이라며 “인간의 언어를 뛰어넘기 위해 고심을 거듭하는 창작자들에게 감사를, 새로운 언어를 함께 보고 느낄 관객분들에게 반가움의 인사를 전한다. 여덟 번째 서울동물영화제가 비로소 펼쳐낼 세계를 응원한다”고 소감을 전했다.

한편 서울동물영화제는 사전 행사 격으로 오는 27일 국립현대미술관 과천관 야외조각공원에서 반려견과 함께하는 야외상영회를 개최한다. 상영작은 벤 레온버그 감독의 장편 공포영화 ‘굿보이’다.

제8회 서울동물영화제 포스터. 서울동물영화제

박재림 기자 jamie@segye.com

