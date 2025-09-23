너무 높은 호주의 벽···韓 여자농구 U-16, 79점 차 대패

한국 16세 이하(U-16) 여자 농구 대표팀. 사진 = FIBA 홈페이지 캡처

40-119, 79점 차. 호주의 벽이 이렇게나 높다.

이선영 감독이 이끄는 한국 16세 이하(U-16) 여자 농구 대표팀은 23일 말레이시아 스름반 아레나에서 끝난 2025 국제농구연맹(FIBA) U-16 여자농구 아시아컵 A조 2차전에서 호주를 만나 40-119로 대패했다. 전날 대만에 83-88로 패배한 한국은 2연패에 놓이며 최하위로 밀려났다.

압도적인 높이에 속수무책으로 당했다. 한국은 초반부터 제공권 싸움에서 밀리면서 고전했다. 1쿼터 중반 김담희가 얻은 자유투 기회서 처음으로 득점을 올렸다. 한국의 공격은 번번이 무위로 돌아갔으나, 호주는 너무나 쉽게 한국의 림을 뚫었다. 1쿼터에만 14-66을 기록하며 완전히 밀렸다. 일찌감치 벌어진 점수 차에 한국은 사실상 백기를 들었다. 엔트리 전원을 고르게 투입하며 국제 무대 경험에 초점을 맞췄다.

한예담(춘천여고)이 3점슛 3개를 포함한 14점으로 팀 내서 가장 많은 득점을 올렸다. 임세운(광주수피아여고)이 3점슛 3개 등 11점을 올리며 분전했다.

한국은 오는 24일 필리핀과 조별리그 최종전을 치른다.

