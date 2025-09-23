‘쇼미더머니12’ 프로듀서 아닌 참가자로? 김하온, 지원 영상 화제

사진= 김하온이 자신의 SNS에 공개한 '쇼미더머니12' 지원 영상. 김하온 SNS

2018년 Mnet ‘고등래퍼2’에서 우승하며 이름을 알린 래퍼 김하온(25)이 Mnet 힙합 서바이벌 프로그램 ‘쇼미더머니’의 새로운 시즌 참가 의사를 밝혔다.

김하온은 21일 자신의 SNS에 ‘쇼미더머니12’ 참가 지원 영상을 공개하며 도전을 공식화했다. 이를 본 팬들은 김하온이 참가자가 아닌 프로듀서로 출연해도 손색없다는 반응을 보였다.

김하온은 고등래퍼2 우승 이후 Mnet RAP:PUBLIC(2024)에서 준우승을 차지했고, 최근 한국힙합어워즈에서 소속 레이블 KC와 함께 총 4관왕에 오르는 등 활발한 음악 활동을 이어가고 있다.

한편, 쇼미더머니12는 오는 26일까지 참가자 공개 모집을 진행 중이며 이메일과 공식 홈페이지, 인스타그램 해시태그 업로드 방식으로 지원할 수 있다. 이번 시즌에는 ‘버추얼 아이돌’ 스킨즈 멤버 권이랑도 최초 가상 참가자로 지원해 화제를 모으고 있다.

12년째 이어온 쇼미더머니는 로꼬, 바비, 비와이, 릴보이, 이영지 등 다수 스타 래퍼를 배출하며 국내 대표 힙합 서바이벌로 자리매김했다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

