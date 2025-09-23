부산에서 열린 ‘K리그 퓨처스 축구 페스티벌’ 성료

사진=한국프로축구연맹 제공

한국프로축구연맹과 부산아이파크가 공동 주최한 ‘K리그 퓨처스 축구 페스티벌’이 성황리에 열렸다.

지난 20일 부산 클럽하우스에서 열린 이번 페스티벌에는 부산, 대구, 경남 등 경상권 K리그 구단 소속 아카데미 초등부 선수 250명이 참가했다. 행사는 친선 경기, 축구 기본기 클리닉, 레크리에이션 등으로 알차게 구성해 구단간 교류의 장이 됐다.

먼저 친선 경기는 학년별로 진행돼 참가 선수들이 즐겁게 뛰며 축구의 매력을 만끽할 수 있게 했다. 또한, 모든 참가 선수 에게는 트로피와 함께 축구화 가방, 사인볼, K리그 공식 트레이딩 카드 등 다양한 기념품을 제공됐다.

이어서 축구 기본기 클리닉에서는 K리그 은퇴 선수 조원희, 박종우, 안병준, 여름, 이승현, 정동호, 조영철이 강사로 나서 참가 선수들의 눈높이에 맞춘 슈팅, 패스, 컨트롤, 드리블, 1대1 등 다양한 훈련을 지도했다.

마지막으로 레크리에이션 시간에는 부산에서 뛰고 있는 곤잘로, 페신, 구상민, 조위제가 참가 선수들과 팀을 이뤄 점프 달리기, 공 던지기, 훌라후프 통과 등을 하며 특별한 추억을 선물했다.

이 밖에도 행사장에는 슈팅 체험, 로봇 축구, ICT 런닝, 의자 쌓기 챌린지 등 다양한 체험 부스가 마련돼 참가 선수는 물론 동반 가족까지 함께 즐길 수 있었다.

이번 페스티벌에 참가한 어린이 선수들은 “프로 선수 형들과 뛸 수 있어서 즐거웠다”, “앞으로 열심히 해서 형들처럼 멋진 선수가 되고싶다”고 소감을 밝혔고, 학부모 역시 “경기뿐만 아니라 레크리에이션, 축구 클리닉 등 각종 체험 프로그램을 다양하게 즐길 수 있어서 좋았다”고 만족을 나타냈다.

연맹 관계자는 “이번 페스티벌은 부산, 대구, 경남 등 여러 구단 아카데미 어린이들이 축구를 통해 교류하고 성장하는 소중한 자리였다. 앞으로도 다양한 K리그 구단과 협력해 전국 각지의 어린이들이 축구를 경험할 수 있는 기회를 넓혀가겠다.”고 말했다.

한편, 연맹은 이번 부산 행사를 시작으로 타 구단 연고지에서도 ‘K리그 퓨처스 축구 페스티벌’을 이어갈 계획이다. 이번 페스티벌은 링티, 동원샘물, 히어로플레이파크, 문화체육관광부, 국민체육진흥공단이 후원으로 진행됐다.

