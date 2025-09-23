‘J에게’ 이선희, DJ로 파격 변신…EDM 축제 출격 “DJ HEE”

사진= 울트라 코리아 공식 SNS 갈무리

가수 이선희가 데뷔 41년 만에 DJ로 변신해 주목을 받고 있다.

이선희는 20일 서울 마포구 문화비축기지에서 열린 세계적인 일렉트로닉 뮤직 페스티벌 ‘울트라 코리아 2025(Ultra Korea 2025)’ 무대에 DJ HEE라는 이름으로 등장해 디제잉 퍼포먼스를 선보였다.

사진= 온라인 커뮤니티 갈무리

그는 과거부터 DJ 문화에 관심을 가져왔으며, 수년간 꾸준히 연습을 해온 것으로 알려졌다.

공개된 현장 사진과 영상에는 단발머리에 안경을 쓴 이선희가 헤드폰을 착용한 채 턴테이블 앞에 선 모습이 담겨 있다. 이선희의 색다른 매력을 보여주며 팬들의 이목을 끌었다.

1964년생으로 올해 만 61세인 이선희는 1984년 MBC 강변가요제를 통해 데뷔해 ‘J에게’, ‘그 중에 그대를 만나’, ‘인연’, ‘아! 옛날이여’ 등 수많은 히트곡을 발표한 대한민국 대표 여성 보컬리스트로 손꼽힌다.

한편, 이선희는 2011년부터 2022년 6월까지 원엔터테인먼트 법인카드를 사적으로 사용해 회사에 손해를 끼쳤다는 혐의로 경찰 조사를 받은 끝에 배임 혐의로 검찰로부터 벌금형 약식명령을 받고 팬들에게 사과를 남긴 바 있다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]