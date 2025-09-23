이영애, 휴먼 범죄 스릴에 코믹 한스푼…역대급 연기 변신

은수 좋은 날 속 배우 이영애. KBS2 제공

배우 이영애가 급이 다른 연기력으로 안방극장을 사로잡았다.

23일 KBS2에 따르면 이영애는 지난 20일 첫 방송된 ‘은수 좋은 날’(KBS2)에서 평범한 주부가 위태로운 동업자로 변모하는 강은수 역을 맡아 극의 흡인력을 이끌었다.

방송 2회 만에 생활 연기, 코믹, 감정 폭발 연기까지 완벽히 소화하며 연기의 진수를 입증했다. 이에 1, 2회 속 이영애의 활약상을 되짚어 봤다.

◆이영애표 생활연기, 공감의 시작

은수는 가족과 함께하는 소소한 일상에서 남편의 투자 실패와 암 투병으로 하루아침에 무너진 인물이다. 이영애는 남편을 향한 배신감과 분노와 진실을 알게 된 뒤의 죄책감까지 감정 곡선을 유려하게 표현하며 시청자들의 공감을 자아냈다.

특히 평범한 가정주부로서의 이영애의 자연스러운 대사 톤과 생활 연기는 시청자들을 은수의 삶에 단숨에 몰입할 수 있게 만들었다. 섬세한 몸짓과 표정으로 현실적인 불안을 담아낸 이영애는 ‘내 이웃 어딘가에 있을 법한 인물’인 강은수 캐릭터를 완벽하게 그려내며 시청자들로부터 “이영애 연기는 믿고 본다”, “이번 캐릭터와 결이 너무 잘 맞는다” 등 호평을 얻었다.

◆위기 속 위험한 선택, 눈빛 하나만으로 압도

이영애는 유연히 손에 넣은 약 가방 앞에서 경찰 신고와 판매의 유혹 사이를 갈등하는 은수의 내면을 눈빛만으로 긴박하게 표현, 클럽 청소부로 뛰어든 낯선 세계 속 두려움과 결단을 동시에 드러냈다. 그는 두려움과 욕망, 생존 본능이 교차하는 복잡한 감정을 극적으로 담아내며 긴장감을 높였다.

특히 경찰에 신고하려다 우연히 뉴스 속 정보를 접하고 흔들리는 순간, 이영애는 클로즈업된 눈빛 하나만으로 시청자에게 인간 은수의 갈등을 설득력 있게 표현했다. 또한 클럽 청소부로 일하는 장면에서는 낯선 공간의 공포와 동시에 살아야 한다는 절박함을 현실감 있게 그려냈다.

◆이영애의 코믹 한 스푼

이경(김영광 분)과의 위험천만한 동업이 본격 시작되자 은수의 반전 매력도 폭발했다. 이영애는 전기충격기로 인사불성이 된 민우를 제압하고 하늘을 향해 웃음을 터뜨린 장면과 VIP 룸 번호를 바꿔치기하며 기지를 발휘한 모습을 통해 웃음과 짜릿한 카타르시스를 동시에 선사했다.

이 과정에서 이영애는 절체절명의 상황에서도 코믹함을 잃지 않는 생활형 생존력을 보여주며 캐릭터의 입체감을 더했다. 김영광과의 케미스트리 속 ‘비극 속 웃음’이라는 새로운 결을 만들어내며 휴먼 범죄 스릴러 장르가 주는 무게감에 숨통을 틔웠다.

◆첫 거래 성공한 후 감정 폭발

첫 장사에서 큰돈을 손에 쥔 은수는 남편의 병원비를 마련했다는 안도감과 불법을 저질렀다는 자책 사이에서 눈물을 터트렸다. 특히 돈뭉치를 끌어안고 오열하는 장면은 2회의 명장면으로 꼽히며 깊은 울림을 남겼다.

돈 앞에서 무너지는 인간의 양가적 감정을 고스란히 담아낸 장면에서 이영애는 안도의 웃음과 자책의 눈물을 교차시키며 캐릭터의 다층적 면모를 드러냈다. 또한 눈물 속에서도 가족을 향한 사랑이 묻어나며 왜 은수가 이 길을 선택할 수밖에 없었는지 납득시켰다.

이처럼 이영애는 방송 2회 만에 폭넓은 스펙트럼을 선보이며 강은수라는 인물에 완벽히 몰입했다. 평범한 주부에서 위태로운 범죄의 세계로 내몰린 은수의 처절한 여정을 입체적으로 풀어내며 시청자들의 공감과 몰입을 동시에 이끌어냈다. 단순한 캐릭터 표현을 넘어 인간의 선택과 생존 본능을 생생히 담아낸 이영애의 연기는 은수 좋은 날을 이끄는 핵심 원동력이 되고 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

