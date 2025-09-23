BTS 슈가, 음주운전 사과·50억 기부 2년 만에 SNS 복귀

사진 = 빅히트 뮤직 제공

그룹 방탄소년단(BTS)의 멤버 슈가가 2년 만에 SNS 게시물을 업로드하며 팬들과의 소통을 시작했다.

사진= 슈가 SNS

슈가는 22일 별다른 설명 없이 여러 장의 사진을 자신의 계정에 게재했다. 사진 속 슈가는 올블랙 의상을 입고 기타를 연주하는 모습으로 오랜만에 근황을 전해 팬들의 폭발적인 반응을 이끌었다.

사진= 슈가 SNS

이번 게시물은 슈가가 2023년 8월 25일 이후 처음으로 올린 게시물로, 약 2년 만의 SNS 활동 재개다.

슈가는 지난해 8월 서울 용산구 한남동 거리에서 전동 스쿠터 음주운전으로 약식 기소돼 논란을 일으킨 바 있다. 당시 혈중알코올농도는 면허 취소 기준을 훨씬 넘긴 0.227%였으며, 1,500만 원의 벌금형 처분을 받았다. 이후 슈가는 자필 사과문을 통해 “경솔한 행동으로 많은 분들께 실망을 드렸다”며 사죄의 뜻을 전했다.

논란 이후 사회복무요원으로 대체 복무를 이어온 슈가는 지난 6월 21일 소집 해제다.

더불어 슈가는 세브란스병원과 함께 자폐 스펙트럼 장애 아동 치료 및 자립을 위한 전문 치료센터 설립에 50억 원을 기부한 사실이 알려지기도 했다. 이는 연세의료원 역사상 아티스트가 기부한 금액 중 역대 최대 규모다.

사진= 슈가 SNS

뿐만 아니라 슈가는 단순한 금전 기부에 그치지 않고, 3월부터 6월까지 주말을 이용해 직접 프로그램 개발에 참여하며 자폐 아동들과의 현장 활동에도 나섰던 것으로 알려졌다.

