유해준 대표곡 '고맙습니다' AI 애니 MV로 재탄생

싱어송라이터 유해준의 대표곡 '고맙습니다'가 다시 한번 대중의 마음을 울린다.

발매된 지 3년이라는 시간이 흘렀음에도 불구하고, 힘들고 지친 사람들에게 위로를 건네며 꾸준히 사랑받아온 '고맙습니다'가 이번에는 ‘AI 애니메이션 뮤직비디오’로 새롭게 재탄생한다.

유해준의 소속사 '청엔터테인먼트'는 AI 기반 애니메이션 전문 제작사 스튜디오칙과 손잡고 ‘고맙습니다’의 감성을 시각화한 뮤직비디오를 제작했다.

이번 영상은 유튜브를 비롯해 각종 음원 플랫폼에서 동시에 공개되며, 음악과 영상이 하나로 어우러진 새로운 감동을 선사할 예정이다.

뮤직비디오의 스토리는 젊은 시절 만나 사랑을 키워온 연인이 결혼 후 수많은 시련을 함께 이겨내며 결국 행복을 찾아가는 여정을 담았다. 단순한 러브스토리를 넘어, 누구나 공감할 수 있는 삶의 희로애락을 그려내며 보는 이들에게 따뜻한 위로와 희망을 전한다.

유해준은 이번 프로젝트에 대해 “이 노래가 처음 발표되었을 때도 많은 분들이 공감해 주셨지만, 이번 뮤직비디오를 통해 그 감정을 한층 더 깊고 풍부하게 표현할 수 있었다. 많은 사람들이 영상을 보며 서로에게 '고맙습니다'라는 말을 전하는 계기가 되길 바란다”라고 전했다.

청엔터테인먼트 관계자는 "기술과 예술의 만남을 통해 음악이 가진 메시지를 더욱 생생하게 전달하고 싶었다"라며, "앞으로도 다양한 시도를 통해 새로운 형태의 음악 콘텐츠를 선보일 것"이라고 밝혔다.

음악과 영상이 함께 만들어낸 이번 작품이 많은 사람들의 지친 마음을 위로하고 다시금 희망을 되새기게 하는 특별한 선물이 될 것으로 기대된다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]