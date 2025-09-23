누트라코스, ‘WTA 투어 코리아오픈’에서 신제품 ‘엑셀러레이터샷’ 현장 팝업 성료

프리미엄 아미노산 브랜드 ‘누트라코스(Nutrakos)’가 지난 13일부터 21일까지 열린 WTA 코리아오픈의 공동 후원사로 참여하며, 대회 기간 동안 현장에서 소비자들과 직접 소통하며 제품을 경험할 수 있는 특별한 기회를 제공했다.

이번 WTA 코리아오픈 기간 동안 누트라코스는 대회 현장에서 팝업을 운영하며 신제품 엑셀러레이터샷 시음회를 주최했다. 이와 함께 체험형 이벤트도 함께 진행하며 다양한 경품을 증정해 관람객들의 큰 관심을 모았다.

누트라코스는 이를 통해 소비자들이 제품을 직접 체험하며, 몸의 회복력을 강화하는 효과를 실제로 느껴볼 수 있는 기회를 제공했다.

누트라코스 관계자는 "엑셀러레이터샷은 10종 아미노산과 3종 유기산을 배합한 특허 포뮬러(10AA+SMC)를 적용해, 미토콘드리아 타겟팅을 통한 세포 에너지 대사 효율 향상과 빠른 흡수를 지원하는 혁신적인 제품"이라며, "단순한 에너지 보충을 넘어 신체 전반의 세포 관리까지 고려한 점이 특징"이라고 설명했다.

이어 “누트라코스의 엑셀러레이터샷은 빠르게 흡수되어 몸의 에너지를 효율적으로 보충하며, 특히 운동 후 피로 회복과 에너지 증진을 도와주는 기능성 제품으로, 운동선수뿐만 아니라 일반 소비자들에게도 큰 인기를 끌고 있다.”고 덧붙였다.

WTA 코리아오픈에서 시비옹테크가 우승을 차지한 가운데, 누트라코스는 스포츠와 이너뷰티의 융합을 통해 더욱 많은 소비자들의 웰니스 라이프 스타일을 제공하는 데 앞장서고 있다.

누트라코스 관계자는 “앞으로도 다양한 스포츠 이벤트 및 건강 관련 행사에 참여하여, 소비자들이 직접 체험하고 유익한 정보를 얻을 수 있는 기회를 지속적으로 확대할 예정”이라고 전했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

