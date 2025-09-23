‘스몰마켓 대명사’ 탬파베이, 주인 바뀐다…매각 최종 승인

사진=AP/뉴시스

미국 메이저리그(MLB) 탬파베이 레이스가 새 주인을 맞이한다.

탬파베이가 매각된다. AP통신 등 다수의 매체는 23일 “MLB 구단주 총회에서 탬파베이가 부동산 개발업자 패트릭 잘룹스키가 이끄는 투자그룹에 매각되는 것을 만장일치로 승인했다”고 보도했다. 구단 매각은 2주 내에 완전히 마무리될 것으로 보인다. 구체적인 금액이 발표되진 않았다. 현지에선 17억 달러(약 2조3676억원)를 웃도는 수준으로 전망하고 있다. 지난해 볼티모어 오리올스가 데이빗 루벤스타인에게 팔렸을 때(17억2500만 달러)와 비슷한 금액이다.

탬파베이는 빅리그 막내 구단이다. 1998년 애리조나 다이아몬드백스와 함께 창단했다. 2005년 한 차례 주인이 바뀌었다. 창립자 빈스 나이몰리에서 월스트리트 투자자 출신인 스튜어트 스턴버그가 이끄는 그룹으로 소유권이 이동했다. 스턴버그는 2007시즌을 마친 후 팀명을 데블레이스에서 레이스로 변경했다. 나름의 성과도 거뒀다. 2008년과 2010년, 2020년, 2021년 아메리칸리그(AL) 동부지구 우승을 차지했다. 특히 2008년과 2020년엔 월드시리즈까지 올랐다.

다만, 스몰마켓 구단으로서의 한계가 명확했다. 올 시즌만 하더라도 선수단 연봉 총액 8190만 달러로, 30개 구단 중 28위다. 탬파베이보다 낮은 구단은 마이애미 말린스, 애슬레틱스 뿐이다. 시즌 관중 역시 28위(78만6750명)다. 지난해 133만7739명에 비해 크게 줄었다. 사업적 측면서 어려움이 컸다. 일례로 숙원 사업이었던 신축 구장 문제를 해결하지 못했다. 기존 홈구장인 트로피카나 필드는 지난해 10월 허리케인 밀턴의 영향으로 크게 파손된 바 있다. 올 시즌 뉴욕 양키스의 스프링캠프 장소인 조지 M. 스타인브레너 필드에서 치른 이유다.

탬파베이는 국내 팬들에게도 익숙한 구단이다. 서재응(2006~2007년)을 비롯해 류제국(2007~2008년), 최지만(2018~2022년), 김하성(2025년) 등 다수의 한국 선수들이 거쳐 갔다. 새로운 이미지를 구축시킬지 관심이 쏠린다. 일단 경영진 개편부터 차근차근 변화를 꾀할 듯하다. 이미 맷 실버맨과 브라이언 올드 두 사장이 구단 매각에 맞춰 자리에서 물러났다. 선수단 운영 쪽을 맡고 있는 에릭 니엔더 사장과 케빈 캐시 감독의 거취는 아직 정해지지 않았다.

