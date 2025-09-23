인피니트 남우현, 뮤지컬 '슈가' 캐스팅...'파격 여장' 역대급 연기 변신 예고

가수 남우현이 뮤지컬 '슈가'에 캐스팅됐다.

남우현은 오는 12월 12일 서울 한전아트센터 대극장에서 한국 초연의 막을 올리는 브로드웨이 정통 쇼뮤지컬 '슈가'에서 조(조세핀) 역을 맡아 관객들과 만난다.

뮤지컬 '슈가'는 전 세계적으로 사랑받아 온 코미디 영화의 고전 '뜨거운 것이 좋아(Some Like It Hot)'를 원작으로 한 작품이다.

1929년 금주법 시대를 배경으로, 우연히 갱단의 살인을 목격한 두 재즈 뮤지션이 목숨을 구하기 위해 여장을 하고 여성 밴드에 위장 입단하면서 벌어지는 좌충우돌 해프닝을 유쾌하게 그린다. 원작 영화는 미국영화연구소(AFI)가 선정한 '역대 최고의 코미디 영화' 1위에 오를 만큼 시대를 앞선 유머와 젠더 코드로 큰 반향을 일으킨 바 있다.

한국 초연으로 선보이는 이번 공연은 고전 명작의 재기발랄한 이야기를 현대적 감각으로 새롭게 해석했다. 쇼뮤지컬 특유의 화려한 무대 연출과 풍성한 라이브 음악, 재치 있는 대사가 어우러져 관객들을 20세기 초반의 레트로 무드 속으로 안내한다. 개성 넘치는 캐릭터들과 국내 정상급 출연진이 펼치는 다채로운 앙상블은 웃음과 감동을 동시에 선사하며 눈과 귀가 즐거운 무대를 예고한다.

남우현은 '슈가'에서 살기 위해 여장을 감행하는 로맨틱한 색소폰 연주자 조(조세핀) 역을 맡았다. 다수의 작품을 통해 쌓아온 내공을 바탕으로 날카로운 지성과 유쾌한 반전 매력을 지닌 조의 매력을 깊이 있는 연기로 표현할 예정이다. 파격적인 여장을 선보일 남우현의 색다른 연기 변신에도 큰 기대가 쏠린다.

2012년 '광화문연가'를 통해 뮤지컬 배우 데뷔를 알린 남우현은 '바넘 : 위대한 쇼맨', '그날들', '메피스토', '잭 더 리퍼', '모레시계', '블러디 러브(Bloody Love)' 등 다양한 작품을 통해 뛰어난 실력을 인정받았다. 'K팝 레전드' 인피니트의 메인보컬다운 시원한 가창력과 댄스 실력, 섬세한 연기력까지 완벽한 삼박자로 '믿고 보는 뮤지컬 배우' 입지를 견고하게 다졌다.

남우현이 출연하는 뮤지컬 '슈가'는 오는 12월 12일부터 2026년 2월 22일까지 서울 한전아트센터 대극장에서 공연되며, 티켓 예매와 관련된 자세한 사항은 추후 공지될 예정이다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]